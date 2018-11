Olomouc - Za ubití bezdomovce v Olomouci potrestal olomoucký krajský soud padesátiletého Zdeňka Zahradníka 17 lety vězení. Muže zabil letos v březnu na periferii města podle soudu zvlášť surovým způsobem, rozdrtil mu hlavu, zlomil několik žeber a jeho známý se nakonec udusil vlastní krví. Tělo ubitého muže zakryl a až o několik dnů později se se svým činem svěřil pracovnici charity, která zavolala policisty. Zahradník u soudu uvedl, že si okolnosti činu nepamatuje, údajně byl pod vlivem léků. Vraždu nakonec popřel. Rozsudek není pravomocný.

Muži hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. "Šlo o zvlášť surový způsob, podle znalců šlo o desítky útoků do hlavy a trupu, velká část útoků do hlavy byla už do ležící osoby. Násilí bylo minimálně střední, v případě zlomenin žeber to bylo velké intenzity," uvedl soudce Aleš Vašků, který nařídil kvůli ochraně společnosti i zabezpečovací detenci. Podle soudu je Zahradník jediným možným pachatelem. "Obžalovaný sám spontánně hovořil o tom, že ho tížilo svědomí, několik dní popíjel, a když to nevydržel, rozhodl se, že čin oznámí. Svědčí to o tom, že věděl, co se stalo," dodal soudce.

Podle obžaloby se tragédie stala v Holické ulici na oploceném pozemku, kde Zahradník žil ve své maringotce. Na muže podle obžaloby zaútočil pěstmi, kopanci a také po něm dupal a bil ho tyčí. Způsobil mu rozsáhlá zranění včetně tříštivé zlomeniny čelisti, poranění lebky a zhmožděnin. Jeho oběť se podle znalců aktivně bránila. Státní zástupce uvedl, že kvůli délce a opakovaným silným úderům, kopům a dupání prožíval značnou, až nesnesitelnou bolest i psychické utrpení.

Zahradník u soudu uvedl, že se svým známým byli v osudný den propuštěni ze záchytné stanice, cestou si koupili vodku a piva. Tvrdil, že měl "absťák" a známý mu dal nějaké tabletky. "Cestu si nepamatuju. Až když mi ráno skočil kocour na střechu maringotky, vyšel jsem ven a viděl jsem, jak je vše rozkopané, asi jsme se porvali. Potom jsem si všiml, že za plotem někdo leží," vypověděl obžalovaný.

Poškozenému prý dával masáž srdce, poté ale údajně dostal zkrat a praštil ho trubkou. Nakonec ho naložil do vozíku a zavezl za maringotku, kde ho zakryl a nechal ho tam několik dní. Nakonec zřejmě i pod tíhou vlastního svědomí šel do města, kde potkal pracovnici charity, které se svěřil. Podle dřívější výpovědi jí doslova řekl, že zabil člověka a že je u něj na zahradě. Muž na místě počkal do příjezdu policistů, kterým se přiznal a označil místo činu, popsali již dříve kriminalisté. U soudu však vraždu popřel. "Já jsem ho nezavraždil. My jsme se porvali a on odešel," tvrdil Zahradník i dnes před vyhlášením rozsudku.

Zahradník má podle soudce 22 záznamů v trestním rejstříku za majetkovou trestnou činnost, ublížení na zdraví, výtržnictví i útok na úřední osobu. Podle spisu napadal i personál záchytné stanice. Loni v červenci ho stejný soud soudil za pokus těžkého ublížení na zdraví, kdy napadl muže před olomouckým vrchním soudem. Muže kopal, ženě, která jej bránila, dal facku. Nakonec ho zpacifikoval muž, který zasáhl pepřovým sprejem. Zahradník za to dostal podmíněný trest, o několik měsíců později ubil člověka.