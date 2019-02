Trutnov - Okresní soud v Trutnově potrestal chovatele z Trutnovska Vladimíra Čepelku za týrání skotu podmíněným tříletým trestem se zkušební dobou pět let. Chovateli také zakázal na deset let chov hospodářských zvířat. Do Čepelkova potrestání soud zahrnul i trest za neplacení alimentů na nezletilou dceru. Rozsudek je pravomocný. Pětapadesátiletý Čepelka trest přijal a i státní zástupce se odvolání vzdal.

Případ veterináři odhalili loni v lednu po anonymním udání. Na Čepelkově hospodářství ve Rtyni v Podkrkonoší našli několik zubožených a vyhladovělých zvířat. Podle veterinářů žila zvířata v tak otřesných podmínkách, s jakými se do té doby nesetkali. Některé krávy stály po břicho ve vrstvě hnoje a podestýlky a nemohly se ani hýbat. "Jednal s vysokou mírou hrubé lhostejnosti ke zvířatům. Uhynul tam větší počet zvířat," řekl státní zástupce Jindřich Dušek.

Čepelka u soudu odmítl, že by zvířata úmyslně trápil žízní a hladem. Řekl, že na řádnou péči o zvířata neměl peníze, protože je kvůli dluhům v insolvenčním řízení. Jediný příjem měl ze zemědělských dotací, které činily 150.000 až 200.000 korun ročně. "Hnůj ze stáje jsem chtěl odebírat. Šlo to ale pomalu, hnojník jsem měl plný, vše bylo zamrzlé," řekl na svou obhajobu. Aby mohl dát kravám nažrat, kradl prý jiným hospodářům seno. Nyní se stará o pole, brigádně opravuje stroje a na hospodářství chová jednoho koně. Dluhy má ve výši přes osm milionů korun.

Čepelkovi za trestný čin týrání zvířat hrozilo až pět let vězení. "Odsouzený týral větší počet zvířat zvlášť trýznivým a surovým způsobem a tímto jednáním jim způsobil smrt," uvedla soudkyně Veronika Tomanová. Vyneseným trestem plně vyhověla návrhu státního zástupce. Ačkoliv byl Čepelka za neplacení alimentů v minulosti dvakrát odsouzen a v době týrání zvířat byl za neplacení výživného v podmínce, soud mu uložil výchovný podmíněný trest. "Zkušební doba byla uložena v maximální možné míře. Navíc mu byl stanoven dohled probačního úředníka. I trest zákazu činnosti byl uložen maximální na deset let," uvedla soudkyně.

Chovatel podle spisu nejméně od konce roku 2017 do konce ledna 2018 na svém hospodářství řádně nezajistil krmení a napájení krav ani vhodné podmínky chovu. Ve stáji veterináři našli uhynulou krávu a tři již mumifikované pozůstatky uhynulých telat. Další čtyři žijící krávy stály uvázané ve směsi výkalů a podestýlky, která jim sahala až po břicho. "Za svoji pětatřicetiletou praxi jsem nic takového neviděl," řekl u soudu Jiří Merta ze Státní veterinární správy.

Dvě nejvíce zubožené krávy nechali veterináři na místě utratit, zbylé čtyři poslali na jatka. Podmínky ve stáji navíc znemožňovaly podávání krmiva a napájecí vody. Při komplikovaném vyprošťování v hnoji uvízlých zvířat pomáhali veterinářům hasiči, část ztuhlé podestýlky museli odkopat. Na případ se nepřišlo dřív i proto, že Čepelka odmítal pustit do stájí veterináře, který měl kravám pravidelně odebírat krev na chemický rozbor.

Rtyňský případ není jediným závažným případem týrání zvířat na Trutnovsku. Letos v lednu veterináři odhalili v obci Slemeno u Dolní Kalné případ týrání skotu, prasat a dalších hospodářských zvířat. V hospodářství chovatelky našli dvě uhynulé krávy, dvě prasata a ovci. Tři těžce podvyživená prasata nechali veterináři utratit, přeživší ovci chovatelka darovala obci.