Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí rozdělených do dvojic

Praha - Za týden se otevřou vnitřní sportoviště až pro deset lidí, pokud budou rozděleni do dvojic a na každého bude vycházet minimálně patnáct metrů čtverečních plochy. Vyplývá to z mimořádného opatření, které dnes schválila vláda. Znamená to od 17. května nejen otevření fitness center, ale také umožnění individuálních sportů uvnitř. Například v badmintonové hale se bude moci hrát na několika kurtech vedle sebe. Nyní platí, že mohou uvnitř sportovat maximálně dva hráči mladší osmnácti let, přičemž mohou být pod dohledem trenéra.

Teoreticky to umožňuje obnovení tréninků pro mládež, ale v praxi je to komplikované mimo jiné proto, že se to například komerčním badmintonovým centrům nevyplatí. Za týden se i tyto haly otevřou pro všechny amatéry. Podmínkou bude stejně jako při jiných nově povolených aktivitách negativní test na koronavirus, úplné očkování nebo lhůta 90 dní od prodělání covidu-19.

Otevřena jsou jen samotná sportoviště, šatny a sprchy zůstávají uzavřené. Stejně tak lidé nesmějí využívat šatny a sprchy u venkovních sportovišť. V souvislosti s nimi jsou v mimořádném opatření na dvou místech různá pravidla. První hovoří všeobecně o venkovních sportovištích a jenom uvádí, že je zakázané využívat zázemí. Druhé se týká pravidel pro organizovaný amatérský sport a tam zůstává omezení na maximálně třicetičlenné skupiny, nutnost negativních testů a evidence docházky. Vyplývá z toho, že registrovaní sportovci mohou venku trénovat za přísnějších podmínek, než se mohou scházet rekreační hráči kolektivních sportů.

Jak se bude vyvíjet uvolňování sportovních aktivit dál, není jasné. Vládní balíčky popisující plán návratu do běžného života nejsou v opatřeních pro sport příliš konkrétní a vláda k nim při formulaci opatření přistupuje spíše orientačně, skutečnost bývá jiná. O umožnění třeba běžeckých, cyklistických a dalších vytrvalostních závodů venku pro veřejnost plány ani vládní představitelé nehovoří vůbec.