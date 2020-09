Za týden přibyly dva miliony lidí s koronavirem, Evropa zpřísňuje

Ženeva/Berlín/Londýn - Za minulý týden přibyly ve světě téměř dva miliony lidí nakažených koronavirem, což je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dosud nejvyšší týdenní bilance. V USA už zemřelo více než 200.000 nakažených lidí. Situace se horší zejména v Evropě, kde rychle přibývá úmrtí s covidem-19 a řada zemí kvůli tomu zpřísňuje restriktivní opatření. Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti.

Spojené státy jsou co do počtu absolutního počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam do nynějška infikovalo 6,86 milionu lidí, z nich 200.000 zemřelo. Podle specializovaného webu americké Univerzity Johnse Hopkinse se na celém světě nakazilo již přes 31,3 milionu lidí a s covidem-19 jich zemřelo přes 965.000.

WHO uvedla, že nejvyšší přírůstek mrtvých s covidem-19 zaznamenala minulý týden Evropa. Ve srovnání s týdnem od 7. do 13. září jich přibylo 27 procent. V Severní a Jižní Americe se za minulý týden nejvíce zvýšil počet nakažených, a to o 38 procent.

Francie za poslední den zaznamenala 10.008 nových případů nákazy, což je téměř dvojnásobný přírůstek v porovnání s předchozím dnem. Británie připsala dalších 4926 případů nákazy za posledních 24 hodin, což je nejvyšší počet od května a více než čtyřnásobek průměrného počtu nakažených z doby před měsícem. Britský premiér Boris Johnson oznámil přísnější opatření proti šíření koronaviru v Anglii. Například hospody, bary a restaurace budou od čtvrtka zavírat v deset hodin večer, lidé mají co nejvíce pracovat z domova a zvýší se i pokuty za nedodržování pravidel.

Evropská unie odkládá svůj mimořádný summit, který se podle původních plánů měl konat v Bruselu tento čtvrtek a pátek. Předseda Evropské rady Charles Michel, který vrcholné schůzky vede, je v karanténě poté, co testy u jednoho z členů jeho ochranky prokázaly koronavirus. Nový termín summitu byl stanoven na 1. a 2. října.

V Latinské Americe se pomalu zlepšuje situace ve 210milionové Brazílii, kde se celkem nakazilo více než 4,5 milionu lidí. Denní bilance infikovaných ale klesají. Mexiko oznámilo téměř 3000 nových případů nákazy, a počet infikovaných se tak dostal nad 700.000. V Íránu zaznívají varování před třetí vlnou epidemie: v minulých 24 hodinách se potvrdila nákaza koronavirem u 3712 lidí, což je nejvyšší denní nárůst od února.

Německo podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka ve středu zařadí ČR mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Omezení se ale nejméně do 1. října netýká pendlerů a pracovníků v mezinárodní dopravě. Německo dnes do svých statistik připsalo 1821 nových případů nákazy a deset úmrtí. Nyní nejsou německé přírůstky o mnoho vyšší než v Česku, které ale má osmkrát méně obyvatel. V ČR v pondělí přibylo 1476 infikovaných, asi o 500 více než v neděli.

Pandemie covidu-19 byla také nejčastěji zmiňovaným tématem úvodu všeobecné rozpravy 75. zasedání Valného shromáždění OSN. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že OSN musí pohnat Čínu k zodpovědnosti za to, že "vypustila tento mor do světa". Naopak čínský prezident Si Ťin-pching vyzval k solidaritě a dodal, že jakýkoli pokus pandemii politizovat by měl být odmítnut.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro hájil postoj své vlády k nynější pandemii covidu-19, v níž je Brazílie třetí nejhůře zasaženou zemí světa v počtu nakažených a druhou v počtu úmrtí spojených s covidem-19. Bolsonaro, který nový koronavirus dlouhodobě podceňoval a posléze nemoc covid-19 sám prodělal, na úvod projevu vyjádřil lítost nad úmrtími spojenými s covidem-19, jichž Brazílie eviduje na 137.000.

Ruský prezident Vladimir Putin ve virtuálním vystoupení před VS OSN vyzdvihl nutnost globální spolupráce v době pandemie a navrhl upořádání mezinárodní konference o vakcíně proti covidu-19. Podle Putina je nezbytné, aby přístup k vakcíně měli obyvatelé všech zemí. Rusko je podle něj připravené jednat s ostatními státy a mezinárodními strukturami o dodávkách ruské vakcíny; někteří experti ve světě se k ní ovšem staví skepticky.