Za týden přibylo nemocných s dýchacími infekcemi o 60 procent

Praha - Za poslední týden přibylo v Česku nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest o 60 procent. Nemocných je zhruba 1050 na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a hygieniků. Stoupá i počet zaznamenaných případů chřipky, včetně potvrzených laboratorních nálezů. Epidemie chřipky přichází každoročně, obvykle v lednu, loni až na počátku února. Onemocní obvykle až deset procent dospělých a pětina dětí.

"Ve druhém kalendářním týdnu je nemocnost akutních respiračních infekcí v ČR na úrovni 1051 na 100.000 obyvatel, což sice při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 60 procent, ale zatím stále ještě nebylo dosaženo nemocnosti pozorované v předvánočním období," uvedl SZÚ.

Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové je výrazný nárůst nemocnosti v prvním a druhém kalendářním týdnu ovlivněn zvýšeným počtem návštěv nemocných u lékaře v době po dovolených a školních prázdninách o vánočních svátcích. Nejvyšší nemocnost je v dětské populaci, nejvíc mezi dětmi do pěti let a poté mezi dětmi ve věku 6 až 14 let.

Aktivita chřipky i v Evropě stále vzrůstá, cirkulují oba typy chřipkového viru A, podtypy H1 a H3, a v menší míře i typ B. Z krajů je podle SZÚ nejvyšší nemocnost evidovaná v Libereckém a Jihomoravském kraji, ale ani tam není dosaženo úrovně epidemie. Pro celou ČR se vyhlašuje při překročení 1700 nemocných na 100.000 obyvatel.

V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v České republice praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996.000 lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo.

Lékaři odhadují, že každoročně s chřipkou souvisí zhruba 1500 až 2000 úmrtí. Podle odborníků ze SZÚ je chřipka jediné infekční onemocnění, které se v době epidemie pravidelně projevuje na datech celkové úmrtnosti.

Nejnebezpečnější je chřipka pro chronicky nemocné a seniory, kteří mají oslabenou imunitu. Jim také podle odborníků nejvíce prospívá očkování. Každoročně je vakcína sestavena na očekávané cirkulující typy chřipky, je proto třeba se nechat očkovat každý rok. Účinek je asi 60 procent, nemoc ale může mít také mírnější průběh.

Z veřejného zdravotního pojištění mají očkování hrazeno senioři nad 65 let, chroničtí pacienti s vážnějšími nemocemi srdce a cév, ledvin či plic, cukrovkou léčenou léky a lidem v domovech seniorů, léčebnách dlouhodobě nemocných a podobných zařízeních. Ostatní si musí očkování u lékaře zaplatit, část jim vrátí na požádání zdravotní pojišťovna.

Prevencí šíření chřipky mezi lidmi je podle Gottvaldové především důsledné používání kapesníků při kašlání a smrkání. "Pravidlem by mělo být časté a důsledné mytí rukou po pobytu ve veřejných prostorách a dále zvýšený přísun vitamínu C konzumací citrusových plodů či v syntetické podobě, dostatek odpočinku a spánku," uvedla.

Počet nemocných s akutními respiračními infekcemi (včetně chřipky) na 100.000 obyvatel:

Kalendářní týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden Počet - 2019 657 1051 - - Počet - 2018 840 1096 1158 1447

zdroj: KHS, SZÚ