Za tragédií v Bohumíně jsou zřejmě rodinné spory

Bohumín (Karvinsko) - Za sobotním tragickým požárem panelového domu v Bohumíně na Karvinsku, při němž zemřelo 11 lidí a dalších deset je zraněných, jsou zřejmě rodinné spory. Rodina ve městě žila delší domu, neštěstí se zřejmě událo během oslavy. ČTK to dnes řekl bohumínský místostarosta Igor Bruzl (ČSSD).

"Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého spíše rodinného problému. A z drtivé většiny se nebude jednat o žádné etnikum, byli to zástupci majority," řekl Bruzl. Podle něj určitě v bytě nebydleli všichni. "Mělo se tam jednat o nějakou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam asi nebyl zván, a ten se k tomu postavil, jak se k tomu postavil, je to šílené," uvedl Bruzl. Muže podle něj zadrželi městští strážníci, kteří ho následně předali policii.

"Jestliže to bude skutečný pachatel toho činu, tak budeme vědět, o koho jde, ale ten neměl k tomu domu ani bytu žádný vztah, ale měl vztah k té rodině," řekl místostarosta. Podle něj město někdy v říjnu evidovalo v souvislosti s rodinnou stížnosti nájemníků, důvodem byl štěkající pes. "Byly tam i nějaké stížnosti u městské policie, ale není to nic, co by vybočovalo z nějakého průměru," řekl Bruzl.

Podle něj situace ve vrchní části domu není optimální. "To patro, kterého se dotkl požár, tak co se týká toho bytu, tak ten je totálně zničený. Tam se v podstatě nedá využít nic," uvedl Bruzl. Dodal, že další byty nejsou zasaženy zevnitř, ale chodba je v podstatě neobyvatelná. "Tam určitě nebudeme moci nikoho dlouhodobě pouštět, ale byty zasažené nejsou, takže si i z těch bytů budou moci odnést nějaké věci," řekl Bruzl. Doplnil, že u dalších bytů v domě největší problémy udělala voda použitá při hašení. "Ta voda protekla stoupačkami i elektrorozvody a tam máme obavu, že ještě nebude možné je v nejbližších hodinách připojit na odběr elektrické energie," uvedl Bruzl.

Nájemníci si v doprovodu policie budou moci odnést z bytů věci, budou v nich moci i zůstat, ale zatím bez elektřiny. Podle odhadů dům muselo opustit asi 150 lidí, většina z nich ale našla náhradní bydlení u známých či příbuzných. "Zajišťovali jsme ubytování pouze pro dva nájemníky. Jeden byl z nižšího patra a neměl kam jít a druhý se vrátil později po ošetření z nemocnice," podotkl Bruzl.