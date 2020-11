Za střety aut s chodci může často viditelnost, zima je kritická

Praha - Za střety automobilů s chodci může často špatná viditelnost na silnicích. Více než polovina smrtelných nehod chodců s autem se stává podle statistik v noci. Chyby jsou přitom na straně řidičů i chodců. Problematické jsou zejména zimní měsíce. V tiskové zprávě to uvedla asociace Záchranný kruh. Loni na tuzemských silnicích zemřelo 93 chodců, 53 procent těchto nehod se stalo v noci.

Jízda či chůze v mlze, při silném dešti nebo v nočních hodinách jsou pro všechny účastníky silničního provozu situace se zvýšeným rizikem. Například u téměř čtvrtiny dopravních nehod s účastí chodce je vina na straně řidiče vozidla kvůli omezené viditelnosti. Naopak chodec přehlédne ze stejného důvodu vozidlo ve více než deseti procentech.

"Ve dne snižuje správné osvětlení pravděpodobnost, že nehoda skončí jako smrtelná, o celou čtvrtinu. V noci je ale riziko nehody končící smrtí některého z jejích účastníků více než dvakrát větší než za dne. Proto správné osvětlení a respektování pravidla vidět a být viděn je zde zcela zásadní," zdůraznila prezidentka asociace Veronika Krajsová.

Odborníci proto upozorňují na několik faktorů, které mohou riziko těchto nehod snížit. Jedním z hlavních je řádný technický stav vozidla. "Špatně seřízené světlomety mohou dohled řidiče zkrátit až o 30 metrů nebo naopak až 20krát zvýšit riziko oslnění protijedoucích řidičů," upozornil Michal Fridrich z Hasičského záchranného sboru ČR. Apeluje proto na pravidelnou kontrolu, reflektory je možné seřídit i na STK.

Dalším klíčovým faktorem je rychlost. Brzdná dráha je při vyšších rychlostech delší, řidiči by při snížené viditelnosti tak měli zpomalit. Například při použití dálkových světel doporučují snížit rychlost ke zhruba 50 km/h. Při této rychlosti je šance pro chodce na přežití okolo 60 procent, zatímco při rychlosti 70 km/h ani deset procent.

Podíl viny však při těchto střetech není jen na řidičích, chyby dělají i chodci. Riziko nehody snižuje především výrazný a viditelný oděv chodců s množstvím reflexních prvků. "S rozsvícenými potkávacími světly uvidí řidič chodce bez reflexních prvků maximálně na padesát metrů. Při osmdesátce tak má jen dvě vteřiny na reakci. Navíc, když svítí potkávacími světly, většinou je to kvůli autu v protisměru, které může řidiči třeba i znemožnit se chodci včas vyhnout," podotkl Pavel Žíha z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Vliv má také barva oblečení. Zatímco v modrém oblečení je chodec vidět na vzdálenost 18 metrů, v bílém se to posouvá až na 55 metrů. Při použití reflexních prvků je to pak až okolo 200 metrů.