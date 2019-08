Za smrtelnou nehodu vrtulníku v Plzni zřejmě může opilý pilot

Plzeň - Opilý pilot, který přecenil své schopnosti a nezvládl extrémní manévr při letu nízko nad zemí, může za loňskou nehodu civilního vrtulníku v Plzni, uvádějí vyšetřovatelé. Při nehodě vrtulníku Robinson R44 Raven v průmyslové zóně Borská pole zemřel 5. září dvaatřicetiletý český pilot a tři jeho obchodní partneři z Thajska. Závěry vyšetřování zveřejnil Ústav pro odborné zjišťování příčil leteckých nehod (ÚZPLN). Podle zkoumání inspektorů byl pilot v době nehody ve stavu střední až těžké opilosti, v jeho krvi bylo zjištěno 1,97 promile alkoholu, což jednoznačně významně ovlivnilo bezpečnost letu.

Kritický let pomohly vyšetřovatelům ozřejmit záběry z průmyslových kamer a výpovědi očitých svědků. V den nehody provedl pilot s cestujícími tři krátké lety v blízkém okolí sídla své firmy. Po druhém letu přistál na střeše budovy firmy asi deset metrů nad zemí a po nastoupení obchodních partnerů opět vzlétl. Po 2,5kilometrovém letu nízko nad zemí provedl se strojem ostrou zatáčku doprava s extrémním náklonem a sklonem. "Při vybírání tohoto manévru s vrtulníkem narazil do střechy výrobní haly. Vrtulník byl nárazem do střechy a následným průnikem střešní konstrukcí zcela zničen. Pilot a cestující následkům zranění na místě podlehli," uvádí zpráva ÚZPLN. Trosky vrtulníku zůstaly zavěšeny v konstrukci haly. Těla byla nalezena v blízkosti haly, na její podlaze a v troskách stroje.

Odborníci dospěli k názoru, že motor 18 let starého vrtulníku pracoval bez závad až do okamžiku nárazu do střechy haly a neměl vliv na vznik letecké nehody. Nezjistili ani žádnou technickou závadu, která by mohla způsobit ztrátu výkonu nebo řiditelnosti. Vliv nemělo ani počasí.

Pilot, s nímž bylo v minulosti vedeno kvůli létání několik správních řízení, měl podle výsledků vyšetřování dostatečné zkušenosti s pilotováním. Vrtulník ale použil neoprávněně bez souhlasu jeho majitele a provozovatele. V době letu měl dva týdny propadlé osvědčení o zdravotní způsobilosti.

Není jasné, proč se před kritickým třetím letem rozhodl přistát na střeše budovy, když bylo na zemi vhodné místo, které běžně používal pro vzlety a přistání se svým vlastním vrtulníkem. "Rozhodnutí odstartovat ze střechy budovy a následné provedení letu nelze zdůvodnit provozními či povětrnostními podmínkami, ale nezodpovědným až arogantním přístupem, který negativně ovlivnil bezpečnost letu. Svým přístupem k dodržování leteckých předpisů zapříčinil leteckou nehodu, při které zahynul sám, s ním další tři lidé na palubě vrtulníku a ohrozil bezpečnost více osob v prostoru jeho letu," shrnul ÚZPLN.