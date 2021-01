Za smrt 39 Vietnamců uložil britský soud tresty od 13 do 27 let

Londýn - Tresty vězení od 13 do 27 let uložil dnes londýnský soud čtveřici mužů, které už dříve shledal vinnými z pašování a smrti 39 migrantů z Vietnamu v roce 2019. Informovaly o tom agentury DPA a AFP. Nejvyšší trest dostal 43letý Rumun, který podle obžaloby cestu migrantů v chladírenském kontejneru do Británie zorganizoval: Gheorghe Nica si má ve vězení odpyka 27 let. Druhý nejvyšší trest uložil soud britskému přepravci Ronanu Hughesovi, který má za mřížemi strávit 20 let.

Fotogalerie