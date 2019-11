Za silvestrovskou nehodu, při níž zemřela žena, dal soud 4,5 roku

Praha - Nicoleta Pavlovová, která na Silvestra srazila autem dvě chodkyně, půjde do vězení na 4,5 roku. Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 dnes potvrdil odvolací pražský městský soud, který zamítl odvolání Pavlovové. Ženě také potvrdil osmiletý zákaz řízení. Jedna ze zraněných chodkyň po nehodě zemřela, druhá při srážce utrpěla těžká zranění. Verdikt je pravomocný.

Tragická nehoda se stala na pražských Vinohradech zhruba půl hodiny před koncem roku 2018. Dvaapadesátiletá spolumajitelka pražské vinotéky, která byla pod vlivem alkoholu, podle obžaloby nepřizpůsobila rychlost jízdy okolnostem ani svým schopnostem, nezvládla řízení a na křižovatce v Bělehradské ulici smetla svým BMW dvě ženy přecházející po přechodu.

Potom pokračovala v jízdě, aniž jim poskytla nebo přivolala pomoc. Krátce poté v nedaleké Korunní ulici narazila do pěti zaparkovaných aut a svědci tohoto incidentu ji zadrželi na místě do příjezdu policie.

Proti rozsudku obvodního soudu se odvolala pouze Pavlovová, státní zástupce se práva na odvolání vzdal. Obhájce ženy Tomáš David dnes žádal, aby byl jeho klientce uložen podmíněný trest. Poukázal například na to, že obžalovaná jednání nepopírá, pouze uvedla, že si nic nepamatuje.

Podle něj také za nehodu nesou částečně vinu sražené ženy. "Ke vzniku smrtelného následku přispěla i samotná poškozená," řekl David. Ženy, které byly téměř na konci přechodu pro chodce, podle něj mohly auto vidět a přecházení přerušit.

S tím ale nesouhlasil státní zástupce Stanislav Potužník, který navrhoval, aby soud odvolání Pavlovové zamítl. "Když jsem slyšel podání obhajoby z úst pana obhájce, tak jsem si chvíli myslel, že jsem u jiného případu," reagoval žalobce. Upozornil na to, že se obě ženy na přechodu chovaly v souladu s pravidly silničního provozu. Kritizoval také to, že Pavlovová od nehody ujela. "To byl takový náraz, že řidič musí vědět, že se stalo něco, kvůli něčemu musí zastavit," podotkl Potužník.

K jeho argumentaci se přiklonila i předsedkyně odvolacího senátu Věra Trojanová. Sice upozornila na to, že na přechodu nemá chodec absolutní přednost, jde však pouze o případy, kdy bezprostředně vstoupí před rozjeté vozidlo. To se ale nestalo. Ani trest není pro Pavlovovou, která se v minulosti dopustila v souvislosti s řízením několika přestupků, nepřiměřeně přísný.

Pavlovová, která má rumunské občanství a dlouhodobě žije v Česku, u obvodního soudu uvedla, že si na nehodu nepamatuje, na Silvestra s přáteli popíjela ve vinotéce, pak se údajně marně snažila sehnat taxi. Poté si pamatuje až to, že byla v nemocnici. Znalci ale podle soudu vyloučili to, že měla tzv. alkoholové okno. Státní zástupce v obžalobě tvrdil, že podnikatelka zkombinovala alkohol s lékem neurol, podle soudu to ale prokázáno nebylo. Řidičce hrozilo až osmileté vězení za usmrcení z nedbalosti, nedbalostní těžké ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky a neposkytnutí pomoci.

Zraněná žena po Pavlovové požadovala 1,3 milionu korun za nemajetkovou újmu a bolestné. Příbuzní zemřelé ženy, která byla matkou nezletilého syna, se domáhali 15,5 milionu. Obhájce obžalované ale v létě u obvodního soudu uvedl, že se všemi uzavřela Pavlovová mimosoudní dohodu, podle které jim dohromady zaplatí tři miliony korun. Soudce tehdy podotkl, že dohodu uzavřela žena zejména proto, aby trestní senát zvážil uložení podmíněného trestu. Část peněz má totiž Pavlovová podle dokumentu pravidelně splácet.