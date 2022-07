Za sexuální nátlak vůči nezletilým uložil soud muži z Luhačovic podmínku

Zlín - Za sexuální nátlak vůči nezletilým dívkám uložil dnes zlínský krajský soud jednatřicetiletému Patriku Krajíčkovi z Luhačovic na Zlínsku pětiletou podmínku. Podle žalobkyně muž oslovil mezi lety 2017 až 2020 na sociální síti 19 nezletilých dívek a zpravidla se od nich snažil vylákat jejich fotografie a videa se sexuálním obsahem. Ve většině případů se mu to za slib peněz nebo dárků podařilo. Pokud dívky další snímky a videa posílat odmítaly, Krajíček jim nezřídka vyhrožoval, že již dříve získané obrazové záznamy zveřejní, vyplývá z rozsudku. Některým z dívek v té době ještě nebylo ani 15 let.

Obviněný přijal tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Soud mu dále uložil, aby se zdržel po dobu trestu navazování elektronické i písemné komunikace s osobami mladšími 18 let. Musí uhradit i peněžitý trest 150.000 korun. Dohodu o vině a trestu, kterou uzavřel se státní zástupkyní Renatou Bártkovou, dnes soud pravomocně schválil. Za sexuální nátlak, šíření pornografie, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, účast na pornografickém představení, ohrožování výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu styku hrozilo Krajíčkovi pět až 12 let vězení.

Podle předsedy trestního senátu Pavla Dvorského je uložený trest mírný. "Je to na samé hranici toho, o čem by vůbec soud byl ochoten uvažovat," řekl v odůvodnění rozsudku Dvorský. Státní zástupkyně trest za nepřiměřeně mírný nepovažuje. Zmínila, že Krajíček netrpí žádnou sexuální úchylkou nebo deviací, dosud nebyl trestaný a podle zaměstnavatele, který ho zaměstnává jako obsluhu CNC stroje, má velmi dobrou pracovní morálku.

Před soudem dnes Krajíček uvedl, že ze začátku dívky oslovoval z nudy. Tvrdil, že na nezletilé dívky se speciálně nezaměřoval a psal si i s dospělými ženami. "Vzešlo to ze vzájemné komunikace, nebylo to opravdu cílené. Kolikrát jsem nevěděl ani opravdový věk," řekl Krajíček.

Podle rozsudku Krajíček dívky oslovoval na facebooku pod pseudonymem Jirka Novotný. Za odměnu v podobě peněz, kreditu do mobilního telefonu, elektroniky, dárků nebo osobního setkání po většině z nich požadoval jejich nahé fotografie a videa. Chtěl například, aby si na nich dívky hladily prsa, strkaly si do vagíny a análního otvoru prsty či hřeben nebo předstíraly felaci. Sám jim podle rozsudku posílal fotky ztopořeného penisu a videa s masturbací nebo s pohlavním stykem mezi mužem a ženou. "Nikdy se s nimi nechtěl potkat a ani se jim ukázat," řekla Bártková.

Pokud se dívky snažily komunikaci po nějaké době ukončit, Krajíček jim podle žalobkyně vyhrožoval například násilím a ještě mnohem častěji tím, že jejich nahé snímky a videa zveřejní. Dnes u soudu ale odmítl, že by se tak někdy skutečně stalo. Získané fotografie a videozáznamy však přechovával na svém facebookovém profilu a ve svém mobilním telefonu. Soud proto dnes v případě Krajíčkova mobilu rozhodl o propadnutí věci.