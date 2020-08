Za schvalování útoku v Christchurchi uložil soud další podmínku

Praha - Za schvalování teroristického útoku v novozélandském Christchurchi dnes padl další podmíněný trest. Soud uložil tříletou podmínku Ondřeji Pudilovi ze Žďáru nad Sázavou. Muž napsal do internetové diskuse několik příspěvků, v nichž mimo jiné chválil, jakou střelec v mešitách zvolil ráži, a litoval toho, že si útočník nekoupil větší zásobníky. Verdikt není pravomocný, státní zástupce pro Pudila jako v dalších obdobných případech žádal pět let vězení.

"Neuvěřili jsme tvrzení, že pan obžalovaný nevěděl, co přesně komentuje. Ve všech médiích, na internetu, v novinách, všude byla dostupná informace, že na Novém Zélandu došlo k teroristickému útoku," podotkla předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Radkovská.

Uložený trest má podle ní sloužit jako varovný signál i pro ostatní lidi, aby si nemysleli, že na internet mohou napsat všechno, co je napadne.

Šestatřicetiletý Pudil připojil loni 15. a 16. března své názory pod článek "Vystřílená mešita" na serveru navratdoreality.cz. Uvedl o střelci například "Kdybych věděl, že se tohle chystá udělat, tak mu pošlu tu desítku na GoPro... těch nádhernejch 17 minut v HD by za to stálo. Škoda že k ARku nekoupil větší zásobníky, to přebíjení ho zbytečně zdržovalo" nebo "Tohle je totiž to jediný, čemu muslimové rozumí! Brutální násilí. Já mu tleskám. Doufám, že to bude pokračovat".

"Ani jsem nevěděl, že to je nějakej trestnej čin, schvalování terorismu," vypověděl dnes vyučený muž, který je momentálně nezaměstnaný. "Muslimové mi rozhodně nejsou sympatický vzhledem k tomu, co se děje v Evropě v posledních letech," řekl na dotaz soudu. Držitel zbrojního průkazu také připustil, že vyhledává videa s násilným obsahem, protože mu přijdou zajímavá.

Pudil doposud nebyl trestaný, což státní zástupce Martin Bílý označil společně s doznáním za jedinou polehčující okolnost. Za přitěžující pokládal to, že mužovy opakované příspěvky měly větší dosah, protože na ně reagovali i další návštěvníci serveru. Za podporu a propagaci terorismu Pudilovi hrozilo pět až 12 let vězení.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu.