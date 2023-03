Za sabotáží Nord Streamu může být proukrajinská skupina, Kyjev to odmítá

Washington - Za loňským útokem na plynovody Nord Stream může stát proukrajinská skupina. Napsal to dnes list The New York Times s odvoláním na nejmenované americké představitele, kteří se odkazovali na nové zpravodajské informace. Zdroje zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byl zapojen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních či vojenských činitelů. Ukrajina dnes znovu odmítla jakoukoliv spojitost s útokem, zatímco USA odkázaly na evropská vyšetřování. Ruský diplomat vyzval k nezávislému vyšetřování pod záštitou OSN.

Tři z celkových čtyř potrubí plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na dně Baltského moře loni v září narušily dosud nevysvětlené exploze, jedno potrubí plynovodu Nord Stream 2 zůstalo neporušené. Poškození plynovodů spustilo vlnu spekulací o tom, kdo za výbuchy stojí, a zůstává jednou z nejzávažnějších nevyřešených záhad v souvislosti s rok trvající ruskou válkou proti Ukrajině. Spojené státy a NATO již dříve označily útoky za sabotáž, zatímco Moskva obvinila z poškození plynovodů Západ a vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby věc nezávisle vyšetřila. Ani jedna strana pro své tvrzení nepředložila důkazy.

Dnešní reportáž německé televize ARD se s informacemi listu NYT shoduje v tom, že za útokem na plynovod může být proukrajinská skupina. Výbušniny podle ARD a dalších německých médií dovezla na místa činu jachta pronajatá od firmy se sídlem v Polsku. Tato společnost podle ARD zřejmě patří dvěma Ukrajincům. Na moře vyrazil šestičlenný tým: pět mužů a jedna žena. Šlo o kapitána, dva potápěče a dvojici jejich asistentů a o lékařku. ARD uvádí, že není jasné, z jaké země pocházeli, protože se prokazovali profesionálně zfalšovanými pasy.

Američtí představitelé, s nimiž hovořili novináři NYT, uvedli, že o pachatelích a jejich vazbách toho mnoho nevědí. Z přezkumu nově shromážděných zpravodajských informací ale podle nich vyplývá, že šlo o odpůrce ruského prezidenta Vladimira Putina. Členové skupiny ale nebyli identifikováni. Stejně tak není jasné, kdo skupinu vedl nebo za operaci zaplatil. Sabotéři Nord Streamu podle zdrojů NYT mají s největší pravděpodobností ukrajinské nebo ruské občanství či obojí. Do akce ale podle nich nebyli zapojeni státní příslušníci USA nebo Británie. Výbušniny byly zřejmě nastraženy s pomocí zkušených potápěčů, kteří podle všeho nepracovali pro vojenské nebo zpravodajské služby.

"Američtí představitelé odmítli zveřejnit povahu zpravodajské informace, způsob jejího získání nebo jakékoli podrobnosti o síle důkazů, které obsahuje. Uvedli, že o ní neexistují žádné pevné závěry," napsal NYT. Zdroje se podle něj rozcházejí v názoru na to, jakou váhu mají novým informacím přikládat.

Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře dnes odmítl spojitost útoku s Ukrajinou. "Ukrajina nemá s incidentem v Baltském moři nic společného a nemá žádné informace o 'proukrajinských sabotážních skupinách'," napsal na na twitteru, kde označil možné zapojení Kyjeva za "zábavnou konspirační teorii".

Ruský diplomat Dmitrij Poljanskij se naopak domnívá, že zpráva NYT "jenom dokazuje, že (ruská) iniciativa zahájit mezinárodní vyšetřování pod záštitou generálního tajemníka OSN je na místě". Rusko podle něj plánuje do konce března vyvolat hlasování v Radě bezpečnosti OSN ohledně návrhu rezoluce, která o takové vyšetřování požádá generální tajemníka OSN Antónia Guterrese.

Mluvčí Bílého domu John Kirby dnes novinářům řekl, že Washington čeká na závěry vyšetřování v Evropě.

Případ vyšetřují nezávisle na sobě Německo, Švédsko a Dánsko. Teprve před několika dny tyto země informovaly Radu bezpečnosti OSN, že vyšetřování pokračuje a že z něho zatím nejsou žádné závěry.