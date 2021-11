Za prvních osm hodin hlasovala o koaliční smlouvě víc než polovina Pirátů

Praha - Za prvních osm hodin hlasovala o ratifikaci vládní koaliční smlouvy mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty a Starosty a nezávislými (STAN) víc než polovina členů Pirátské strany. Odevzdat hlas v on-line anketě mohou do pondělního večera, výsledky budou poté zveřejněny nejdříve ve 23:15. Ostatní strany zastoupené v pětikoalici schválily koaliční smlouvu v závěru minulého pracovního týdne.

Celostátní fórum Pirátů, které zahrnuje všechny členy, začalo hlasovat dnes v 10:00. V 18:00 evidoval on-line systém odevzdaný hlas u 680 z 1193 potenciálních hlasujících. K úspěchu navrženého usnesení, že celostátní fórum schvaluje koaliční smlouvu o účasti České pirátské strany ve vládě, je nutné, aby ho podpořilo více než 60 procent hlasujících.

Koalice Spolu a PirSTAN podepsaly vládní dohodu a program v pondělí ve Sněmovně. Smlouvu předtím v závěru minulého týdne podpořila širší vedení Starostů, občanských demokratů, TOP 09 i lidovců. Pirátské předsednictvo pověřilo šéfa strany Ivana Bartoše, aby před hlasováním o ratifikaci dokument podepsal.

Celostátní fórum Pirátů do čtvrtečního odpoledne rozhodovalo o podobě hlasování. Členové 305 hlasy z 513 odevzdaných rozhodli, že ke schválení smlouvy bude nutná kvalifikovaná většina hlasů. V procedurálním hlasování naopak neuspěl návrh na prodloužení lhůt, který by rozhodování o smlouvě nejméně o týden odložil.

Koalice Pirátů se STAN skončila v říjnových volbách na třetím místě za Spolu a ANO a získala 37 mandátů. Piráti, kteří do uskupení vstupovali jako silnější strana, však vinou preferenčních hlasů obsadili v dolní komoře jen čtyři křesla, Starostové zbývajících 33. V koaličních vyjednáváních Piráti získali posty ministrů zahraničí, pro místní rozvoj a pro legislativu a funkci místopředsedkyně Sněmovny pro Olgu Richterovou.

Někteří straníci jsou proti vstupu do vlády v situaci, kdy by ostatní strany dokázaly vytvořit sněmovní většinu 104 hlasů i bez pirátských poslanců. Obávají se, že bude možné Piráty při hlasování obcházet. Další členové trvají na tom, aby ministry nebyli poslanci, jinak by se podle nich dopouštěli kumulace funkcí. Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek se kvůli tomu vzdal kandidatury na ministra pro legislativu, informovaly dnes Respekt a Deník N.