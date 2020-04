Za první den studie promořenosti covid-19 vyšetřeno 3892 lidí

Praha - Za první den studie kolektivní imunity, která má zjistit výskyt nemoci covid-19 v populaci, bylo v Praze, Brně a Litoměřicích otestováno 3892 lidí. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zveřejnil první data o počtech otestovaných ke čtvrteční 18:00, následný součet k 23:00 ukázal ještě asi o 600 testů víc. Dnes začalo testování také v Olomouci, Uničově a Litovli. Na dalších místech se vydávají pořadová čísla, aby lidé nemuseli hodiny čekat ve frontách. Za první den se tak zvládla asi sedmina potřebných testů. Mimopražská testovací místa se otevřela v 8:00, pražská v 10:00.

V Praze zvládli pořadatelé z řad studentů medicíny a armády otestovat za první den 1888 lidí, tedy téměř dvě pětiny z požadovaných 5000. Testovaní místa pro dospělé do 59 let jsou v Zítkových sadech u ministerstva zdravotnictví a na náměstí Míru, pro seniory a odpoledne pro děti je v Kateřinské zahradě nedaleko Karlova náměstí.

Nejvíc zájemců za první den dorazilo ve čtvrtek v Praze ve věkové skupině 40 až 59 let. Vyšetření z kapky krve z prostředníčku by mělo podle plánu studie absolvovat ještě asi 850 dětí od osmi do 17 let, necelých 900 lidí ve věku 18 až 39 let, 700 mezi 40 a 59 lety a 666 seniorů do 89 let. Další lidi testují také v Institutu experimentální medicíny, kam zvou na testy své vybrané pacienty.

V Brně jsou odběrová místa uprostřed Moravského náměstí a v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Za první den tam otestovali 1431 osob z plánovaných 5000. Největší zájem tam byl mezi seniory, po prvním dni zbývalo otestovat už jen 370 z 1000. Naopak hodně dobrovolníků potřebují dnes a v dalších dnech v ostatních věkových kategoriích, u dětí 944, u mladších dospělých 1164 a starších 1091.

V Litoměřicích je potřeba otestovat 3000 lidí. Za první den jich dorazilo 573, Nejvíce ve věku od 60 do 89 let, a to 275. Potřeba je otestovat ještě více než 700 seniorů, přes 800 starších dospělých a téměř 900 mladších dospělých.

Dnes testování začalo také na Olomoucku, kromě krajského města i v Uničově a Litovli. Přímo v Olomouci mají výzkumníci v plánu 4000 testů, z toho 2500 ve dvou lokalitách, které byly na začátku epidemie kvůli vysokému výskytu nakažených uzavřené.

Studie kolektivní imunity - Praha:

Věková skupina Plánovaný počet testovaných: Otestovaných za první den: Zbývá otestovat: 8-17 let 1 000 146 854 18-39 let 1 500 612 888 40-59 let 1 500 796 704 60-89 let 1 000 334 666 Celkem osob 5 000 1 888 3 112

Studie kolektivní imunity - Brno:

Věková skupina Plánovaný počet testovaných: Otestovaných za první den: Zbývá otestovat: 8-17 let 1 000 56 944 18-39 let 1 500 336 1 164 40-59 let 1 500 409 1 091 60-89 let 1 000 630 370 Celkem osob 5 000 1 431 3 569

Studie kolektivní imunity - Litoměřice:

Věková skupina: Plánovaný počet testovaných: Otestovaných za den: Zbývá otestovat: 18-39 let 1 000 113 887 40-59 let 1 000 185 815 60-89 let 1 000 275 725 Celkem osob 3 000 573 2 427

zdroj: ÚZIS