Za první den se k očkování proti covidu přihlásilo 100.000 lidí od 55 do 59 let

Praha - K očkování proti covidu-19 se během prvního dne zaregistrovalo víc než 100.000 lidí ve věku 55 až 59 let. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Celkem je v této věkové skupině asi 653.000 lidí, z nich přes 112.000 už je plně očkovaných. Jde o příslušníky vybraných profesí nebo chronicky nemocné, kteří mají před vrstevníky přednost. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera by se registrace pro všechny zájemce o očkování nad 16 let mohla spustit na začátku prázdnin.

Spuštění registrací pro další věkovou skupinu tento týden bylo podle něj nezbytné. "V některých centrech už nebylo koho očkovat. Tito lidé, kteří jsou z nižších věkových skupin, určitě nebudou předbíhat ty, kteří už jsou zaregistrováni z vyšších prioritních skupin," dodal ministr.

Ministerstvo zdravotnictví pouští od Velikonoc další věkovou skupinu k registraci přibližně po týdnu. V každé další se může přihlašovat pět ročníků, zhruba 650.000 lidí. Za první den se lidí nad 60 i nad 65 let přihlásilo vždy více než 100.000.

Na očkování čeká od začátku dubna setrvale kolem 700.000 lidí. Jejich počet se s novými registrovanými skupinami výrazně nezvyšuje. Proti polovině dubna naopak na možnost rezervovat si konkrétní termín očkování nebo první dávku čeká asi o 40.000 lidí méně.

Čekací doba se v očkovacích místech liší podle zájmu, některá denně očkují desítky, jiná stovky až tisíce lidí. Počet čekajících na jednotlivých místech lze ověřit na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Dostupné jsou i neoficiální informace o počtu čekajících v jednotlivých věkových či profesních skupinách.