Za průjezd na Malou Stranu a Smetanovo nábřeží by řidiči mohli platit 200 Kč

Praha - Za celodenní vjezd na Malou Stranu a Smetanovo nábřeží v centru Prahy by řidiči mohli platit 200 korun. ČTK to řekl radní městské části Praha 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO). Jde podle něj o návrh, o kterém se jedná. Opatření chce zavést magistrát hlavního města a Praha 1 i přes nesouhlas některých periferních městských částí. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) dnes uvedl, že finální návrh zpoplatnění vjezdu do vybraných částí centra není hotový.

Ryvola už dříve ČTK řekl, že zpoplatnění a související předpokládané snížení počtu aut projíždějících po Smetanově nábřeží a Malou Stranou je potřeba zejména proto, aby mohly centrem lépe projíždět tramvaje. "Tramvaje skutečně jezdí velmi špatně, vycházíme ze statistik dopravního podniku," řekl. Dodal, že podle statistik se zpožďování tramvají stále zhoršuje.

Oblast zpoplatnění má podle Ryvoly zahrnovat Smetanovo nábřeží a Divadelní na pravém břehu Vltavy a Újezd s Karmelitskou na levém. Dodal, že zároveň bude nutné omezit průjezd jen pro rezidenty v ulicích Jilská, Karolíny Světlé a Betlémská, aby se tranzitní doprava nepřesunula tam.

Náměstek primátora pro dopravu Hřib dnes na sociální síti X, dříve twitteru, uvedl, že poplatek se nebude týkat rezidentů nebo místních podnikatelů. "Každopádně finální návrh zpoplatnění vjezdu do vybraných částí centra ještě dolaďujeme a žádná hotová věc není na stole," napsal na sociální síti.

Hřib zároveň zdůraznil, že zpoplatnění vjezdu pro celou Prahu 1 nikdy nebylo ve hře. Reagoval tak na informaci vedoucího odboru dopravy radnice Prahy 14 Petra Vomáčky, který dnes na facebooku uvedl, že mýtné by mělo zasáhnout celou oblast Prahy 1 mimo magistrálu. Náměstek primátora to označil za nesmysl.

Hřib již dříve novinářům řekl, že je potřeba zohlednit i praktické aspekty související například s kamerovým systémem, kterým bude zpoplatnění zajištěno. V účinnost by podle něj opatření mohlo vejít někdy na začátku příštího roku, patrně ne hned 1. ledna, ale například od února. Kromě přesného vymezení oblasti je podle náměstka potřeba ještě doladit také systém výjimek.

Systém zpoplatnění má být podle dřívějších vyjádření zástupců města plně automatický a právně má být založen na takzvaném místním poplatku. Nepůjde tedy o mýto, jehož zavedení nyní legislativa neumožňuje. Již dříve Ryvola uvedl, že podle informací z ministerstva dopravy je nejbližší možný termín schválení zákonné úpravy umožňující mýto v roce 2029.