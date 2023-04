Za přípravu vraždy zpřísnil soud ženě trest z podmínky na osm let

Praha - Gia Daniela Veselá stráví osm let ve vězení za přípravu zištné vraždy karlovarské makléřky. Vrchní soud v Praze dnes ženě na základě odvolání státního zástupce podstatně zpřísnil původní podmíněný trest. Rozhodnutí je pravomocné. Veselá si na vraždu zjednala recidivistu, který v 90. letech zosnoval vraždu manželky Ivana Jonáka, majitele pražského podniku Discoland Sylvie. Recidivista ale tentokrát vše oznámil policii a proti Veselé svědčil.

Plzeňský krajský soud ženu letos v lednu potrestal nejpřísnější možnou - tedy tříletou - podmínkou s pětiletou zkušební dobou. Poukazoval mimo jiné na údajnou naivitu Veselé. "Trest byl uložen zcela, zcela nepřiměřeně mírný," zdůraznil dnes předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. "Za přípravu vraždy není v žádném případě možné uložit trest odnětí svobody podmíněně odložený, i kdyby ta dotyčná osoba byla do té doby svatá," podotkl.

Veselá se loni v květnu snažila v Karlových Varech přesvědčit k vraždě padesátileté makléřky muže, který byl v minulosti odsouzen nejprve k 15 letům vězení za zosnování vraždy Jonákové a později na 10,5 roku za loupežné přepadení v Brně. Poskytla mu o makléřce informace včetně toho, že má na účtech přes deset milionů korun, a žádala ho, aby makléřku ještě před vraždou donutil převést tyto peníze pod hrozbou, že zabije jejího syna.

Muže také instruovala ohledně toho, jak vraždu správně provést. Radila mu například, že má části těla zavražděné ženy zalít do betonu a hodit do jezera Medard, které má jílovité dno, takže tělo „pozře“. Upozorňovala ho na to, aby zničil makléřčin mobilní telefon a aby nikde nezanechal stopy své DNA. Za vykonání vraždy mu slíbila 60 procent získaných peněz.

Veselá dnes před odvolacím senátem zopakovala svou verzi, že muž za ní stále jezdil a obtěžoval ji. Tvrdila, že po ní chtěl sehnat drogy, zbraně či někoho, kdo mu půjčí peníze. Údajně mu chyběly časy, kdy byl gangsterem, a po Veselé chtěl, aby mu vyprávěla o přípravě vraždy či o likvidaci těla, protože ho mluvení o násilí vzrušuje. „Opravdu jsem jí nechtěla nijak ublížit,“ řekla Veselá o makléřce. Její obhájkyně žádala osvobození klientky, případně mírnější podmíněný trest.

Státní zástupce prohlásil obhajobu Veselé za nevěrohodnou. Podle něj chovala k makléřce velkou nenávist. "Úmyslně ji vykreslovala jako původkyni všeho zla ve svém životě tak, aby přesvědčila svědka, aby ji usmrtil," popsal. Dodal, že Veselá udělala pro přípravu vraždy vše potřebné a že už záleželo jen na rozhodnutí osloveného muže, zda se vražda uskuteční, nebo ne. Pro Veselou proto státní zástupce žádal 11 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Odvolací senát ale ženu poslal za mříže s běžnou ostrahou, což zdůvodnil tím, že doposud nebyla trestaná.

Sama makléřka dříve u krajského soudu vypověděla, že si s Veselou bývaly blízké. Později mezi nimi vznikly spory kvůli tomu, že Veselá neplatila dohodnutý nájem. Přesto pro ni bylo šokem, když se z trestního spisu dozvěděla, že ji Veselá chtěla nechat zavraždit. Podle makléřky je žena chorobná lhářka, která umí zmanipulovat lidi.