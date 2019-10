Za přípravu dvou vražd v Brně a okolí si Egypťan odpyká 6 let

Olomouc - Za přípravu vraždy dvou lidí si třiatřicetiletý Egypťan Mustafa Fathí Ibrahím Aldavíní definitivně odpyká šest let vězení. Rozhodl o tom dnes olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek brněnského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Egypťan chtěl podle soudu zabít v Brně a okolí svou bývalou přítelkyni a jejího údajného milence, do plánů zapojil známého, který však nakonec vše oznámil policii. Muž přípravu vraždy popíral, tvrdil, že šlo jen o hru. Soud mu však neuvěřil.

Usmrcení své přítelkyně, která se s ním krátce předtím rozešla, a také muže, kterého považoval za jejího nového přítele, plánoval Ibrahím v březnu 2018. Požádal proto podle spisu svého přítele o opatření zbraně, případně výbušného pásu. V plánu měl podle obžaloby zablokovat u Hustopečí vůz, který měla jeho bývalé přítelkyně řídit, a nastoupit k ní. Poté chtěl odjet někam, kde s ní natočí video, na kterém by se mu přiznala k nevěře. Následně hodlal podle obžaloby svoji bývalou přítelkyni zabít buď pistolí, nebo nožem, odjet do bydliště jejího nového údajného přítele, kde chtěl zabít i jeho. Přes Vídeň se pak podle obžaloby plánoval vrátit zpět do Egypta.

O pomoc požádal známého, o kterém se domníval, že je sympatizantem Islámského státu a má možnost zbraně pořídit. Přítel ale jeho plán oznámil policii. Ta poté podezřelého sledovala, nahrála i rozhovor mezi svědkem a obžalovaným v čajovně. Podle soudu nešlo o jednorázové zkratkovité jednání, obžalovaný dal jasně najevo, že chce někoho usmrtit a celý děj zřetelně naplánoval. V jeho vinu svědčí i řada dalších důkazů - svědectví, že se muž s rozchodem s přítelkyní nesmířil, výpis telefonických hovorů, odposlechy, v nichž muž tvrdil, že si je vědom následků, které způsobí. Také zaznamenaný pohyb obžalovaného či monitorované schůzky.

Muž se do Česka přestěhoval z Egypta na konci roku 2010, v Egyptě si před tím vzal za ženu o 24 let starší Češku. O rok později se rozvedli, pak se oženil znovu. V Česku se před třemi lety účastnil televizní soutěže Česko Slovensko má talent, kde vystupoval jako fakír.