Za poskytnutí informací médiím hrozí brněnskému soudci Dufkovi snížení platu

Brno - Za poskytnutí informací médiím hrozí soudci Aleši Dufkovi snížení platu o 30 procent na jeden rok, případně odvolání z funkce pověřeného místopředsedy Městského soudu v Brně. Kárnou žalobou, kterou podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), dnes začal projednávat senát Nejvyššího správního soudu (NSS). Informace se týkaly prohlídek kanceláří a dalších prostor a také vazebního rozhodování v takzvané kauze Taxis. Jde v ní o brněnské obecní byty a údajný pokus o ovládnutí Černovické pískovny. Dufek pokládá navrhovaný postih za drakonický. "Byl jsem přesvědčený o tom, že nemůžu zmařit žádné trestní řízení," řekl kárnému senátu.

Dufek loni ve třech případech médiím poskytl celkem 12 dokumentů. Reagoval tak na žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které mu adresovali novináři z České televize, Mladé fronty Dnes a Práva.

"Z dokumentů bylo seznatelné, o které osoby se jedná, byla tam popsána jejich činnost, vazby a vztahy," řekla u soudu zástupkyně ministerstva spravedlnosti Kateřina Skalková, podle níž se Dufek dopustil excesu. Zdůraznila, že přípravné stadium trestního řízení je neveřejné a že se netýká abstraktních bytostí, ale konkrétních lidí, které může medializace poškodit. Ministr Blažek se soudního jednání neúčastní.

Dufek už dříve připustil, že informace poskytl, nesouhlasí ale s tím, že by se dopustil excesu či svévole. Tvrdil, že řada informací už byla v mediálním prostoru a že údaje o konkrétních lidech nechal anonymizovat. "Připadalo mi trapné novinářům říkat, že jim něco neposkytnu, když oni už o všem psali," řekl Dufek. Poskytnutí informací pokládá za projev svého právního názoru. Justici podle něj neprospívá, pokud soudce za právní názor čelí kárnému řízení. Pokud se ministerstvo neztotožňuje s jeho náhledem, mohlo prý raději uspořádat třeba školení nebo poradu.

Značnou pozornost, kterou ministerstvo záležitosti věnuje, přičetl Dufek tomu, že v kauze šlo také o tehdejšího adepta na ministra. Narážel tím na skutečnost, že policie byla loni v říjnu také v kanceláři tehdejšího náměstka brněnské primátorky a ministerského kandidáta Petra Hladíka (KDU-ČSL). Hladík se později ministrem skutečně stal, podle dostupných informací v kauze přímo nefiguruje.

Podle předsedy senátu Tomáše Langáška jde v kárném řízení o "nepochybně právně složitou", intelektuálně zajímavou a potenciálně precedenční kauzu. Senát podle něj musí postupně vyřídit řadu komplikovaných právních otázek. "I kdybychom si mysleli, že informace poskytnout neměl, neznamená to automaticky kárné provinění," předeslal Langášek. Situaci komplikuje například to, že Dufek nebyl do funkce místopředsedy soudu jmenován, ale byl jejím vykonáváním pouze pověřen.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali v Brně loni 18. října, zadrželi deset lidí. Tři později propustili. Obvinili sedm lidí, městský soud je všechny poslal do vazby, ve které strávili téměř čtvrt roku. Mezi nimi byl například i bývalý tajemník radnice Brno-střed Radovan Novotný, podnikatel Michal Horký a nyní už bývalí jednatelé pískovny a bývalí zastupitelé městské části Jiří Novotný (ČSSD) a Jiří Hasoň (KDU-ČSL). Obviněné jsou i dvě firmy. Kauza má podle některých médií dvě větve, jednou z nich je pokus o ovládnutí pískovny v Černovicích, druhou privatizace městských domů.

Jako svědkyně dnes vypovídala také dozorující státní zástupkyně Petra Lastovecká, která si v kauze vyhradila právo poskytovat informace. Je to podle ní důležité, aby měla případ pod kontrolou. "Já osoby a obsazení prostě nesděluju," zdůraznila.