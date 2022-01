Za porušení covidových nařízení zaplatí Waldorfská škola v Semilech 100.000 Kč

Semily - Za loňské porušení covidových nařízení zaplatí Waldorfská základní a střední škola v Semilech pokutu 100.000 korun, které jí vyměřila Krajská hygienická stanice v Liberci, a dalších tisíc korun jako náklady řízení. Na dotaz ČTK to dnes potvrdila starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Z rozhodnutí rady města bude škola peníze vymáhat po odvolaném řediteli Ivanu Semeckém, který loni v dubnu vládní nařízení porušil a umožnil přístup do školy i netestovaným dětem a ve třídách nevyžadoval nošení roušek.

Mlejnková odmítla věc víc komentovat s ohledem na soudní pře, které s městem a školou odvolaný ředitel vede. Semecký u soudu napadl jak své odvolání z funkce městskou radou, tak své pozdější propuštění ze školy pro nadbytečnost. O vyměřené pokutě dnes odvolaný ředitel nic nevěděl, k zaplacení ho zatím škola nevyzvala. ČTK k tomu Semecký řekl: "Dokud jsem byl ředitelem školy, byl jsem připraven ty věci řešit, ale oni mě je řešit nenechali, takže teď už je to věc školy, ne moje."

Testování a roušky patřily k podmínkám, za kterých se loni v dubnu mohly děti vrátit do lavic. Největším problémem mimořádného opatření a metodiky ministerstva školství bylo podle Semeckého to, že sáhly na základní práva občanů - zakázaly dětem chodit do školy a popřely práva rodičů, aby rozhodovali o svých dětech. Na podporu Semeckého a za návrat dětí do škol bez podmínek tehdy vznikla petice, pod kterou se na internetu podepsalo přes 14.000 lidí. Návrh na zrušení testování ve školách ale Nejvyšší správní soud zamítl, skončilo tak až 30. června a znovu se začalo testovat v září.

Radnice Semeckého odvolala ještě v dubnu, řízením školy pak pověřila jeho zástupkyni Lenku Břenkovou. Situaci se jí podařilo zklidnit. Na začátku nového školního roku podle ní nikdo ze základní školy ani z lycea testování neodmítl. Od října je Břenková ředitelkou školy, zvítězila v konkurzu, který radnice na nového ředitele vypsala.

Semily jsou centrem waldorfského vzdělávání v Libereckém kraji. Ve městě s 8400 obyvateli je nejen mateřská a základní škola, ale od roku 2006 také lyceum. Semilská škola patří k nejstarším v zemi, 1. září oslaví 30 let od svého založení.