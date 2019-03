Praha - Dokončení unikátního dokumentu Tady Havel, slyšíte mě? režiséra Petra Jančárka na crowdfundingovém portálu podpořilo ještě před koncem kampaně přes tisíc lidí. Tvůrci požádali veřejnost o podporu ve výši 400.000 korun, během deseti dní se však sešla více než milionová částka.

Premiéra dokumentu bude v listopadu 2019, v období 30. výročí sametové revoluce a pádu komunismu v Evropě. První uvedení filmu na veřejnosti se uskuteční netradičně na internetu. ČTK o tom za tvůrce informovala Lucie Medková.

"Podpora projektu pro nás neznamená pouze prostředky na dokonalejší a bezproblémové dokončení filmu, ale je také obrovskou zodpovědností a závazkem vůči všem, kdo na film přispěli. A samozřejmě také vůči panu prezidentovi," uvedl režisér Jančárek.

Nadstandardní podpora veřejnosti se podle něho projeví přímo ve zkvalitnění obrazové i zvukové stránky dokumentu. Po ukončení českého crowdfundingu na HitHit plánuje režisér pokračování i na zahraničních serverech Kickstarter nebo Indiegogo. "Můj sen je totiž mít ve filmu pár písniček od Rolling Stones, Lou Reeda nebo Davida Bowieho. Pan prezident měl dobrý vkus, tomu můžete věřit...," sdělil Jančárek.

Jančárek je považovaný za posledního dvorního dokumentaristu prezidenta Havla. Vztah Havla a jeho filmaře charakterizovala otevřenost a důvěra k režisérovi a zodpovědnost tvůrce vůči jeho hrdinovi. Během posledních tří let Havlova života tak mohlo vzniknout přes 200 hodin dosud nikde nepublikovaného výchozího materiálu pro celovečerní dokument.

"Existuje řada dokumentů o panu prezidentovi a o jeho životě. Náš projekt je nejen příběhem o splněném dětském snu Václava Havla stát se filmovým režisérem, ale také zprávou o hodnotách a světovém významu statečného muže, o jeho odcházení i o jeho neustálé a tolik potřebné přítomnosti," podotkl Jančárek.

Dokument Tady Havel, slyšíte mě? vzniká v české a anglické jazykové mutaci. Podle Jančárka Havel do filmování nezasahoval. "Až na nepatrné výjimky, jako třeba když jsem ho jednou točil při luxování na Hrádečku, když uklízel ve své pracovně. To přímo do kamery projevil přání, aby to v sestřihu náhodou nevypadalo, že se předvádí s vysavačem jen kvůli kameře," podotkl Jančárek.

První uvedení filmu se uskuteční v on-line premiéře na sociálních sítích jako ocenění těch, kdo film při natáčení a dokončování finančně podpořili. K nim se dostane snímek díky distribuci na internetu chráněné individuálním heslem, které každý dostane mailem. Poté bude následovat běžné uvedení filmu v kinech a televizi.

jir mal