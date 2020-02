Za pokus o zabití muže soud potvrdil trenérovi podmíněný trest

Olomouc - Za předloňský pokus o zabití muže poblíž základní školy v Brně-Žabovřeskách potvrdil dnes olomoucký vrchní soud Petrovi Haškovi tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Trenér plavání postřelil otce jednoho z dětí po předchozím vyhroceném konfliktu, který vyvolal otec dítěte. Při potyčce mu vzal Hašek jeho zbraň, se kterou muž předtím střílel do vzduchu, a zasáhl jej do hrudníku. Podle obhajoby ho chtěl pouze zpacifikovat, žádala zproštění obžaloby. Soud to však odmítl.

"Hovořit o nutné obraně ze strany obžalovaného je záležitost úsměvná. Tvrdit, že se někdo brání proti útočníkovi, ze kterého se přitom již ve druhé fázi konfliktu stává poškozený, který utíká před obžalovaným, jenž ho chce napadnout," uvedl předseda senátu Jaroslav Holubec. Podle něj nejde o nutnou obranu, když člověk vystřelí na muže ležícího na zemi po ranách pěstmi. Nutná obrana by podle soudce byla v případě trvajícího či hrozícího útoku, o což v tomto případě nešlo.

Podle obhajoby se však Hašek snažil muže odzbrojit. "Šlo o místo, kde se nacházely děti, školka, nákupní centrum. Myslel, že je nutné poškozeného eliminovat a zmocnit se jeho zbraně," uvedl obhájce. Výstřel proti poškozenému označil za zcela spontánní a měl podle něj sloužit pouze k jeho zastrašení. Podle obhajoby mohlo jít o skutkový omyl, kdy obžalovaný nevěděl, že jde o skutečnou zbraň. I to soudci odmítli.

Incident se stal na konci března 2018. Muž, kterého obžalovaný později postřelil, vedl do školy dítě na plavání a dostal se do sporu s trenérem. Rozčílilo ho, že chlapec nemohl čekat na lekci v budově. Podle svědků začal před školou nadávat a hádal se s Haškem. Konflikt se poté přesunul do nedalekého parku, kde otec dítěte vytáhl pistoli s plným zásobníkem a třikrát vystřelil do vzduchu. Obžalovaný ho pronásledoval a mezi muži nakonec začala fyzická potyčka, při které padaly rány pěstí. Hašek se mu snažil vzít zbraň, přitom nechtěně vyšel výstřel. Nakonec se zbraně zmocnil a vystřelil. Střela napadenému pronikla hrudníkem; muž byl bezprostředně ohrožen na životě. Zachráněn byl díky rychlé péči.

Hašek, který dosud nebyl nikdy stíhán, byl původně podezřelý z pokusu o vraždu a po činu byl vzat také do vazby. Trest nakonec dostal za pokus o zabití, kde mu hrozila sazba tří až deseti let. Podle rozhodnutí soudu Hašek musí postřelenému zaplatit nemajetkovou újmu asi 180.000 korun, dalších 580.000 Kč musí zaplatit zdravotní pojišťovně.

V případu byl nakonec souzen i samotný postřelený muž. Krajský soud v Brně mu za výtržnictví uložil podmíněný trest. Dostal rok vězení podmíněně odložený na dva a půl roku a propadnutí věci - dotčené pistole.