Za pokus o vraždu měsíční holčičky v Orlové potvrdil soud muži 16 let

Olomouc - Za pokus o vraždu měsíční holčičky si čtyřiadvacetiletý muž z Orlové na Karvinsku definitivně odpyká 16 let vězení. Rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se mladík odvolal, dnes potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Muž podle rozsudku plačícího novorozence po neúspěšné snaze jej utišit odhodil na gauč a dal mu facku. Dítě začalo krvácet do mozku a má doživotní následky. Muž se k jednání přiznal, popřel však, že by chtěl dítě usmrtit. Ve svém odvolání chtěl změnit právní kvalifikaci na těžké ublížení na zdraví, soud to však odmítl.

Podle soudců vrchního soudu si musel být obžalovaný vědom toho, že svým jednáním může dítěti fatálně ublížit. Poukázali i na jeho chování po napadení, kdy se k němu nepřiznal a nezavolal pomoc. "Právní kvalifikaci za této situaci považujeme za přiléhavou. Trest považujeme za plně odpovídající," uvedl soudce Aleš Rýznar.

Tragická událost se odehrála v polovině dubna 2020 v obývacím pokoji bytu v Orlové. Muž dceru své přítelkyně fyzicky napadl poté, co ji držel na rukou a delší dobu se ji snažil uklidnit. "Rozezlen z této situace ji odhodil na sedací soupravu a uštědřil jí facku do levé tváře," stojí v rozsudku. Dítě po útoku začalo ještě více plakat, což probudilo matku, která spala ve vedlejším pokoji. Ta popsala, že dítě vyvracelo oči, nechtělo jíst, neplakalo a chovalo se divně; nakonec kontaktovala kamarádku, která přivolala záchranku. Muž své jednání však popřel, přiznal se až později, když byl konfrontován po lékařském vyšetření.

Obhajoba nesouhlasila s právní kvalifikací, poukázala na to, že si muž byl vědom, že může holčičce ublížit, nikoliv že jí může usmrtit. U soudu se domáhala změny právní kvalifikaci na těžké ublížení na zdraví, za což by obžalovanému hrozil mírnější trest. "Je mi strašně líto, co se stalo," uvedl obžalovaný. Státní zástupce Marián Kollár však především poukázal na jeho následné chování. "Nezachránil jej, nechal jej na pospas osudu a nebýt pomoci ostatních, dítě by zemřelo. On tu pomoc neposkytl," uvedl žalobce. Dodal, že dítě sice bylo fyzicky zachráněno, ale je odkázáno na sociální péči a trvale invalidní.

Muž podle obžaloby dítěti způsobil komplex velmi závažných poranění včetně krvácení do mozku. Dívenka byla řadu měsíců léčena, dodnes má však trvalé následky. O nyní dvouletou holčičku se dnes stará pěstounka, která má své vlastní tři děti, jde o ženu, která nakonec zavolala záchranku. Popsala, že holčička nechodí, nesedí, nehýbe se, neudrží v ruce lahvičku - jde podle ní o ležící dítě. S holčičkou třikrát týdně cvičí na soukromých rehabilitacích. "Bojujeme dál," uvedla žena.