Za pokus o vraždu cestujícího ve vlaku u Hranic dostal muž trest deset let

Před senátem Krajského soudu v Olomouci stanul 19. dubna 2021 Vlastimil Janiček, který podle obžaloby pobodal ve vlaku u Hranic na Přerovsku spolucestujícího poté, co mu vytkl jeho nevhodné chování. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Za pokus o vraždu spolucestujícího ve vlaku u Hranic na Přerovsku si třicetiletý Vlastimil Janiček odpyká ve vězení deset let. Olomoucký krajský soud svým verdiktem schválil dohodu o vině a trestu, na které se těsně před jednáním dohodly všechny strany. Janiček na muže ve vlaku zaútočil bezdůvodně, při incidentu mu zasadil osm ran nožem, napadený skončil v nemocnici. Obžalovaný se k činu přiznal, původně mu hrozilo deset až 18 let vězení. V Olomouci jde o jednu z prvních uzavřených dohod u takto závažných trestných činů.

Žalobkyně měla původně v návrhu trest 11 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Součástí dnešní dohody byla i dohoda o náhradě škody, obžalovaný poškozenému vyplatí na nemajetkové újmě 50.000 korun, polovinu z původně požadované částky. "Dohoda odpovídala zákonným požadavkům. Právní kvalifikace je naprosto stejná a trest je o něco mírnější, než obžaloba původně požadovala. Dohoda je zákonná," řekl dnes novinářům soudce Eduard Ondrášek.

Dohodu iniciovala obhajoba těsně před jednáním. "Uzavřenou a soudem schválenou dohodu o vině a trestu považuji za výsostně výhodnou pro pana obžalovaného. Výhodná byla pro všechny strany. Ten skutek byl specifický, možná i těžko pochopitelný, myslím, že bylo učiněno za dost pro všechny strany trestního řízení," uvedl obhájce Petr Vavřík.

Incident se odehrál na konci listopadu loňského roku v osobním vlaku na trase od Teplic nad Bečvu do Černotína. Janiček podle obžaloby konflikt s pětačtyřicetiletým mužem vyvolal zcela bezdůvodně. Policie tehdy uvedla, že jej muž upozornil na nevhodné chování, neboť plival po spolucestujících. Spor nakonec přerostl ve fyzické napadení. Janiček vytáhl na poškozeného nůž a pod neustálými výhrůžkami, že ho zabije, jej začal bodat.

Žalobkyně uvedla, že při potyčce jej nejméně osmkrát zasáhl do různých částí těla. "Poškozený se snažil bránit a útok vykrývat, poškozenému se nakonec podařilo muži nůž vykopnout z ruky a skočit mu na záda," uvedla žalobkyně. Napadený muž utrpěl bodné rány až do hloubky osmi centimetrů a po útoku byl převezen do nemocnice, kde se musel podrobit i operačnímu zákroku. Útočník poté z vlaku utekl, kriminalisté jej dopadli druhý den ráno ve Valašském Meziříčí.

Uzavření dohody o vině a trestu umožňuje loňská novela trestního řádu, která umožňuje tento postup i v případě závažnějších trestných činů. Začala platit 1. října. Tuto možnost obhajoba s obžalobou využívají v praxi stále častěji, například soudce Ondrášek ji schválil před dvěma týdny v případu ublížení na zdraví s následkem smrti. "Je to samozřejmě mnohem rychlejší, zkracuje nejen hlavní líčení, ale je jednodušší i rozsudek, kdy není potřeba psát nějaké odůvodnění. Nepochybně je to velmi pozitivní," řekl ČTK soudce.