Za pokus o dvě vraždy a znásilnění potvrdil soud cizinci výjimečný trest 22 let

Praha - Za pokus o dvě vraždy a znásilnění dnes odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil Afghánci Asmatu Širzádovi výjimečný trest 22 let vězení. Na neurčito ho také vyhostil z České republiky. Širzád podle verdiktu loni na Nový rok v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a druhou rdousil a pokusil se znásilnit. Muž se dnešního jednání nezúčastnil. U plzeňského krajského soudu tvrdil, že si kvůli opilosti nic nepamatuje. Dnešní rozhodnutí je pravomocné.

"Nejsou žádné důvody pro posouzení trestu jako trestu nepřiměřeného," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Závažnost spáchaných činů je podle něj velmi vysoká. Soudce mimo jiné podotkl, že obě ženy mají dodnes psychické problémy.

Čtyřiadvacetiletý Širzád žil několik let v Německu, kde žádal o azyl. Do Karlových Varů přijel oslavit poslední den roku 2021 a své narozeniny, které má 1. ledna. Podle rozsudku první den roku časně ráno zaútočil zavíracím nožem na tehdy sedmatřicetiletou ženu, která s ním odmítla mít sex. Pobodaná žena dokázala dojít do blízké restaurace, kde požádala o pomoc a zkolabovala. Podle soudu nezemřela jen díky včasné lékařské pomoci a operaci.

Poté Širzád napadl devatenáctiletou ženu, natlačil jí na plot a s nožem v ruce jí nutil k pohlavnímu styku. Protože se bránila, začal ji podle soudu rdousit, dokud neupadla do bezvědomí. Když omdlela, cizinec ji částečně svlékl, osahával ji, aby dosáhl pohlavního uspokojení. Pak utekl. U soudu se ale nepodařilo prokázat, že ji znásilnil, muž proto čelí obžalobě pouze z pokusu o znásilnění.

Policie muže zadržela zhruba dvě hodiny po druhém útoku. Širzád se hájil tím, že se k událostem nemůže vyjádřit, protože si na nic nepamatuje. Vysvětloval to buď vypitým alkoholem, na který údajně není v takovém množství zvyklý, nebo tím, že mu někdo mohl dát v restauraci do pití nějaký lék.