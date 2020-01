Za podvod v případě solární elektrárny Medlov jde muž do vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes potrestal bývalého jednatele firmy Gilose Zdeňka Vančuru za podvod v případě solární elektrárny Medlov na Brněnsku 7,5 lety vězení a peněžitým trestem pět milionů korun. Firma si podle obžaloby pomocí nepravdivých zpráv neoprávněně nárokovala vyšší ceny za výkup elektřiny, škoda je asi 152 milionů korun. Další dva muži dostali podmíněný trest. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Vančura podle rozsudku jako jednatel firmy v závěru roku 2010 podal u Energetického regulačního úřadu žádost o udělení licence pro fotovoltaickou elektrárnu v Medlově, elektrárna ale v té době byla dokončená podle rozsudku asi z poloviny. Ze zhruba 15.000 fotovoltaických panelů jich bylo v té době na ploše umístěno kolem 7000. K žádosti Vančura připojil i kolaudační rozhodnutí, které vystavil Karel Suchánek jakožto vedoucí příslušného stavebního úřadu, a také revizní zprávu od revizního technika Zdeňka Webra. V obou dokumentech ale podle rozsudku byly uvedeny nepravdivé informace, kdy Weber uvedl, že elektrárna je z hlediska bezpečnosti schopna provozu a Suchánek, že stavba je provedena v souladu s dokumentací, přestože nebyla dokončena.

Energetický úřad tak podle soudu na základě i těchto dokumentů vydal licenci pro elektrárnu 13. prosince 2010, tedy ještě před snížením garantované výkupní ceny. Firma si tak podle rozsudku od ledna 2011 do poloviny roku 2016 neoprávněně naúčtovala asi o 152 milionů korun více, než kdyby elektrárna dostala licenci po 1. lednu 2011.

"Soud na základě dokazování konstatoval, že obžaloba byla podána oprávněně a že skutkový děj byl prokázán v plném rozsahu," uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová. Doplnila, že skutek byl prokázán mimo jiné svědeckými výpověďmi i listinnými důkazy.

Vančura si za podvod vyslechl trest 7,5 roku vězení a zákaz činnosti výkonu funkce ve statutárních orgánech na deset let, soud mu uložil i peněžitý trest pět milion korun. Weberovi a Suchánkovi soud shodně uložil tříletý trest podmíněně odložený na pět let, zákaz činnosti výkonu revizního technika respektive úředníka na pět let a peněžitý trest 100.000 korun. Webera soud potrestal za pomoc k podvodu, Suchánka za zneužití pravomoci úřední osoby. Poškozený stát, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu, soud odkázal s nárokem škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Soudy se už v minulosti zabývaly několika případy podvodného získání licenci u solárních elektráren. Některým licenci zrušily. Několik lidí spojených s podvody dostalo tresty, některé soudy zprostily obžaloby.

Majitelé solárních elektráren zprovozněných do konce roku 2010 měli dlouhodobě garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se ale výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu se držitelům licence začalo vyplácet jen 5500 korun. Proto se řada majitelů snažila stihnout kolaudaci elektrárny tak, aby ještě získali výhodnější garantovanou cenu.