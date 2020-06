Za podporu útoku v Christchurchi uložil soud tříletou podmínku

Praha - Leoši Machálkovi, který svým komentářem na internetu pochválil teroristického útočníka z novozélandského Christchurche, dnes soud uložil nejpřísnější možnou, tedy tříletou podmínku. Státní zástupce pro muže požadoval pět let vězení a proti výši trestu se odvolal. Machálek napsal pod video zachycující vyvraždění muslimů v mešitách mimo jiné to, že střelec je "borec". Hájil se tím, že si myslel, že videozáznam zachycuje útok spojeneckých sil na radikální islamisty.

Český trestní zákoník stanoví za podporu a propagaci terorismu sazbu od pěti do 15 let vězení. Podle předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřiny Radkovské by však byl nepodmíněný trest pro Machálka příliš přísný.

"Vzhledem k okolnostem případu, k tomu, že obžalovaný zatím nebyl trestán, a především k tomu, že trestná činnost spočívala v napsání jediného komentáře, má soud za to, že stačí uložit podmíněný trest jako trest výchovný," uvedla soudkyně. "Doufejme, že pan obžalovaný se z toho poučí," dodala směrem k Machálkovi, který trest přijal a vzdal se práva na podání odvolání.

Soud muži stanovil pětiletou zkušební dobu, během níž má svým chováním prokázat, že napsání komentáře bylo ojedinělým excesem.

Machálek sdílel svůj příspěvek na serveru drsnysvet.cz ráno 17. března, tedy dva dny po novozélandském masakru. Reagoval na článek nazvaný "Takto vystřílel útočník novozélandskou mešitu". Konkrétně napsal: "Zní to blbě, že bych se k tomu přidal? Co ti muslimští zmetci udělali Evropě? A je s nimi nakládáno jako s beránky. Nedodržují zákony země, která jim vyšla vstříc. Za mě je to borec."

Muž z Moravy žije v malé obci, kde pracuje jako kuchař a patří k dobrovolným hasičům. Není členem žádné extremistické skupiny. Má dvě děti a soudu dnes řekl, že se v souvislosti s muslimy o svou rodinu bojí, protože "ve zprávách jsou pořád nějaké teroristické útoky a vždycky za tím stojí muslimové".

"Nepřečetl jsem si, že se jedná o teroristický útok. Lituji toho, že jsem tam ten komentář dal," uvedl. Tvrdil, že z videa viděl jen úvodních deset vteřin, konkrétně "vykopnutí dveří a zastřelení prvního člověka". Pak prý záznam vypnul a připsal názor. "Myslel jsem si, že je to jeden z útoků spojeneckých sil proti Islámskému státu," hájil se.

Soudkyně označila tuto verzi za nepravdivou. V jednací síni přehrála video natočené střelcem, z nějž je patrné, že prvních šest minut záznamu tvoří cesta útočníka autem na místo činu a až poté následuje střelba v mešitě. Soud neuvěřil ani tvrzení, že Machálek netušil, že se v Christchurchi odehrál teroristický útok. Radkovská poukázala na to, že tuto informaci přinesla všechna média. "To by asi pan obžalovaný musel žít na samotě u lesa nebo na opuštěném ostrově, aby něco takového mohl tvrdit," podotkla.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Muž je obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu a hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal.