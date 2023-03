Za podporu terorismu a výzvy k násilí vyměřil soud v Plzni 5,5 roku vězení

Plzeň - Pěti a půl lety vězení potrestal dnes Krajský soud v Plzni šestatřicetiletého Tomáše Čermáka z Holýšova na jižním Plzeňsku za podporu a propagaci terorismu. Podle soudu se loni ve videu na facebooku vymezoval vůči novele pandemického zákona a podněcoval diváky, aby aktivně, i za použití násilí, zabránili jejímu projednání a přijetí. Příznivce také vyzýval, aby se podíleli na převzetí politické moci, za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. U soudu se hájil tím, že si neuvědomil důsledky a hovořil spíš v nadsázce. Vulgární a expresivní slova prý volil záměrně, aby upoutal pozornost a získal víc diváků. Hrozilo mu až 15 let vězení. Rozsudek není pravomocný.

Nezaměstnaný muž podle obžaloby vysílal video loni v únoru na facebooku. Vyzýval k aktivnímu odporu vůči přijetí novely pandemického zákona a k převzetí moci i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. U soudu dnes řekl, že svá slova o likvidaci politiků nemyslel doslovně, spíš v nadsázce. Teprve když se dostal do vazby a vyšetřovatel mu vysvětlil, čeho se dopouštěl, měl prý dost času si uvědomit možný dopad svých slov a už nic podobného neudělá.

"Nemůžeme chodit každý týden někam protestovat a mrznout tam... Uděláme plán, musíme se spojit všichni a udělat pořádný uragán... Musíme těm dobytkům zarazit tipec... Vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy. Nějaká mírová cesta, nějaké právo, neudělá nic," byly jedny z nejmírnějších Čermákových výrazů z vysílání, které státní zástupce Martin Bílý četl v obžalobě.

Čermák řekl, že svá slova nemyslel doslovně, spíš v nadsázce. V době pandemie a protipandemických opatření cítil neklid, strach, choval se tak, že si úplně neuvědomil důsledky. "Ani jeden z členů senátu žádnou nadsázku v tom videu nenašel. Video bylo velmi opravdové, projev obžalovaného velmi rozhořčený, velmi zlý, vulgární. Dosáhlo intenzity a společenské škodlivosti takové, že se jedná o trestný čin, veřejně podněcoval ke spáchání teroristického činu," řekl předseda senátu Tomáš Bouček.

Čermák podle svých slov nepovažuje za normální vyzývat lidi, aby někoho zabíjeli. "Když začal covid a opatření, chtěli jsme lidem ukazovat věci, které byly špatně. Těmi expresivními výroky jsme chtěli upoutat pozornost a získat veřejnost. Expresivní výrazy fungují, přitáhnou víc pozornosti. Když to říkáte slušně, lidi to moc nezajímá. Když to říkáte agresivně, je to jiné," řekl obžalovaný.

Čermák dostal na konci loňského roku pravomocný podmíněný trest za nenávistné výroky o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích. Současně je souzen v Praze spolu s dalšími dvěma muži za nebezpečné pronásledování a výtržnictví kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a evolučního biologa Jaroslava Flegra.