Za podporu a propagaci terorismu uložil soud v Ostravě podmíněný trest

Ostrava - Za podporu a propagaci terorismu dnes Krajský soud v Ostravě uložil třiatřicetiletému Milanu Lalikovi tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu dvou let. Muž pocházející ze Slovenska v roce 2019 v internetové diskusi na sociální síti Facebook schvaloval teroristický útok na Novém Zélandu. Při útoku na dvě mešity tam tehdy zemřelo pět desítek lidí. Podle obžaloby svým chováním mohl vyvolat v jiných osobách záměr spáchat obdobný skutek. Ve vězení mohl strávit až 15 let.

"Obžalovanému je vytýkáno to, že v roce 2019 měl na sociální síti Facebook k článku, který se zabýval teroristickým útokem na Novém Zélandě, napsat nevhodný komentář, který se dá vyhodnotit jako podněcování ke spáchání teroristického trestného činu," uvedl před zahájením hlavního líčení státní zástupce Michal Król. Muž v diskusi po článkem napsal: "Do každej mešity granát!!!"

Podle Króla muži hrozil trest od pěti do 15 let. Obžalovaný však využil svého práva uzavřít dohodu o vině a trestu a prohlásil, že spáchal skutek, který je mu obžalobou kladen za vinu. Soud dohodu i výši navrženého trestu akceptoval, a muž tak od krajského soudu odešel s podmíněným trestem.

"Pro každého obyčejného člověka je super, že nemusí jít do vězení," reagoval na trest Lalik a uvedl, že si smazal účty na sociálních sítích. Také podle jeho obhájkyně Sylvy Pahutové je dohoda nejlepším možným řešením. "Obecně platí napříč životem i právem, že dohoda je vždycky lepší a všem přináší jenom benefity." Obě strany se vzdaly odvolání. Soudkyně v odůvodnění rozsudku uvedla, že u dosud netrestaného Lalika šlo o ojedinělý exces, a trest je tak odpovídající.

Król dnes poukázal také na určitou disproporci ve výši trestů za obdobné skutky. "Pokud byste schválil takto veřejně, třeba na Facebooku, vraždu, tak vám hrozí až jeden rok. Pokud schválíte čin, který někdo kvalifikuje jako čin teroristický, tak vám hrozí odnětí svobody od pěti do 15 let. Mám za to, že by se nad tím někdo mohl zamyslet," řekl Król.

Pravicový extremista z Austrálie zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci živě vysílal na internetu. V souvislosti se schvalováním útoku na dvě mešity řešily české soudy více podobných případů a ukládaly rovněž podmíněné tresty. Před několika dny olomoucký vrchní soud snížil trest i dvaadvacetiletému Benediktu Čermákovi, který v internetové diskusi rovněž schvaloval tento teroristický čin. Z původních šesti let vězení dostal tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu čtyř let.