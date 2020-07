Za pochválení teroristického útoku v mešitách dostal muž podmínku

Plzeň - Tříletý podmíněný trest se zkušební lhůtou na pět let vyměřil dnes Krajský soud v Plzni jednatřicetiletému Jiřímu Kantorovi z Kraslic na Sokolovsku za to, že na facebooku pochválil loňský teroristický útok v mešitách ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Za podporu a propagaci terorismu mu hrozilo až patnáctileté vězení. Státní zástupce pro něj požadoval nepodmíněný pětiletý trest.

Podle soudu Kantor loni v březnu na internetu veřejně chválil útočníka, který střílel ve dvou mešitách na Novém Zélandu po modlících se muslimech, 51 jich zabil a další desítky zranil. Kantor na svém facebookovém profilu sdílel článek o střelbě ze zpravodajského serveru a připsal k tomu komentář: "Za mě určitě pěkně provedená práce", stojí v obžalobě. Při vyšetřování případu se také přišlo na to, že Kantor přijal přes internet video se záznamem střelby v mešitách a dále ho se souhlasnými komentáři posílal svým přátelům.

Kantor se u soudu hájil tím, že po přečtení článku si pomyslel, že je dobře, že novozélandská policie střelce tak rychle zadržela, a proto připsal komentář o pěkně provedené práci. Myslel tím prý práci policie, ani ho nenapadlo, že by chválil střelce. Státní zástupce Martin Bílý ale ve své závěrečné řeči upozornil na to, že ve sdíleném článku se o práci policie nepíše. Fakt, že obráběč kovů Kantor má na těle mimo jiné švabachem vytetované nápisy "ACAB" a "All cops are bastards" (Všichni policajti jsou parchanti), o jeho kladném mínění o policii nevypovídá. Kantor řekl, že ho mrzí, co se stalo. Omluvil se za to, že jeho komentář byl špatně pochopen. Smazal také svůj účet na facebooku.

Soudy už se zabývaly více podobnými případy, několik z nich projednávaly například v červnu v Praze. Obžalovaní zatím odcházejí od soudů v ČR většinou s podmínkami. Podmínku vyměřil soud například Leoši Machálkovi, který také komentářem na internetu pochválil teroristického útočníka z Christchurche, když pod video zachycující vraždění muslimů v mešitách mimo jiné napsal, že střelec je "borec". Podmínku za schvalování útoku v mešitách a za vyjádření pochvaly střelci udělil soud také Renátě Pelikánové. Další podmíněný trest za schvalování útoku na Novém Zélandu vyměřil soud Václavu Klestilovi. I on napsal na facebooku pod článek o události pochvalu pro střelce a vyjádřil souhlas s jeho činem.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil ve dvou mešitách 51 mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal.