Za pobodání Ukrajinců dostal Uzbek podmínku, podle soudu nechtěl vraždit

Praha - Uzbeka Allajara Babirova, který loni na tramvajové zastávce v centru Prahy bodl dvakrát do zad Ukrajince a dalšího zranil nožem na ruce, potrestal soud podmínkou v délce 1,5 roku a dvouletým vyhoštěním z Česka. Jeho počínání vyhodnotil jako ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, protože skupina cizinců předtím Babirova napadla. Státní zástupkyně pro Uzbeka žádala 12 až 16 let vězení za pokus o vraždu. Dnešní verdikt není pravomocný.

Incident se stal večer v sobotu 15. května 2021 na Palackého náměstí. V přilehlých Zítkových sadech popíjely alkohol skupinky mladých Ukrajinců a podnapilý Babirov se mezi ně vydal. Podle obžaloby proto, aby jim vynadal za hlasitě puštěnou hudbu. Podle vlastní verze proto, že viděl rvačku a zajímal se o zdravotní stav napadeného muže.

Státní zástupkyně tvrdila, že Uzbek už v parku vytáhl na Ukrajince nůž typu motýlek. "Soud po provedeném dokazování zjistil poněkud jiný děj, než je popsaný v obžalobě," konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Lenka Cihlářová. Podle ní se Uzbek po několika minutách klidné komunikace vydal k zastávce tramvaje, část Ukrajinců ho ale poté napadla kopy a údery.

"Udělali si z toho docela slušnou zábavu, kdy agresivním způsobem napadali obžalovaného. Velmi hrdinně - když stál zády k jednomu z útočníků, tak mu ten dal pěstí do hlavy. Když se otočil, tak ho zase jiný velmi hrdinně kopl do těla," popsala soudkyně dění, které zaznamenali svědci i městské kamery.

Babirov se poté nečekaně rozběhl a zezadu pobodal náhodně vybraného cizince, který se do předchozího konfliktu nezapojoval. Přeťal mu krční žílu a probodl plíci. Když se známí napadeného muže pokusili Uzbeka zadržet, poranil lehce nožem na rameni a ruce ještě jednoho z nich.

Těžce zraněného cizince zachránila operace ve vinohradské nemocnici. "Ta událost nebyla v žádném případě plánovaná nebo promyšlená. Měl jsem cestu úplně někam jinam, šel jsem bohužel nabídnout pomoc cizím lidem a stal jsem se terčem útoku," prohlásil čtyřicetiletý Babirov. "Mám velkou radost, že to ten kluk přežil, nedokázal bych s tím žít. Omlouvám se," dodal. Na následné rozhodnutí, které ho téměř po roce propustilo z vazby na svobodu, reagoval úlevným pláčem.

Znalci vyhodnotili Babirova jako jednodušší a emočně labilní osobnost. Jeho obhájce soudu navrhoval, aby skutek kvalifikoval jako pokus o zabití, nikoliv o vraždu. Uzbek byl podle něj silně rozrušený a nůž vytáhl kvůli zastrašení až poté, co ho obklopila a mlátila skupina lidí. "Přirovnal bych to ke kryse zahnané do kouta. Nerozlišoval, kdo je útočník. Zvítězily emoce. Útočil proti skupině, ne proti jednotlivci," tvrdil advokát.

Soud se nakonec rozhodl pro právní kvalifikaci ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, za než hrozí maximálně čtyřleté vězení. Uzbekovi uložil, aby nahradil škodu způsobenou zdravotním pojišťovnám, která činí zhruba 194.000 korun.

Babirov přijel do Evropy v roce 2012 na polské vízum. V Česku pobývá od roku 2014, a to nelegálně. Živil se převážně prací na stavbách. Jeho právník zdůraznil, že muž má ve vlasti čistý trestní rejstřík a ničeho se dosud nedopustil ani v ČR. "Jeho bezúhonnost je vzhledem ke komunitě, ve které se tu pohyboval, nestandardní," podotkl. Svědci z řad Ukrajinců podle advokáta u soudu o skutečném průběhu incidentu lhali, aby se nevystavili nebezpečí deportace z Česka.