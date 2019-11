Za pískotu protestujících Babiš ráno položil květinu na Národní

Praha - Za skandování a pískání zhruba 15 protestujících dnes ráno po 07:15 premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš položil květinu a zapálil svíčku na Národní třídě. Doprovodili ho ministryně a ministři za hnutí ANO, mezi nimi například ministryně spravedlnosti Marie Benešová a financí Alena Schillerová (obě za ANO). Protestující na Babiše čekali s transparentem "Braňme se" a nápisem "Bureši, ani to nezkoušej!". Někteří křičeli "Táhni odsud, estébáku!". Hodinu po Babišovi květinu na Národní přinesli i pracovníci prezidentské kanceláře.

Na adresu protestujících Babiš novinářům sdělil, že v StB nebyl. "Vyhrál jsem třikrát soud a znovu ho vyhraju," dodal. Podle archivních dokumentů byl Babiš, někdejší člen komunistické strany, od roku 1982 tajným spolupracovníkem totalitní tajné policie. Babiš to odmítá a vedl kvůli tomu soudní spor na Slovensku. Slovenské nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent neoprávněně, zamítly. Babiš se nyní prostřednictvím ústavní stížnosti snaží zvrátit rozhodnutí slovenských soudů. Loni v prosinci Babiš neuspěl s žalobou na Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva.

Premiér Národní třídu vnímá jako symbolické místo svobody a demokracie. K ultimatu, která v sobotu zazněla na demonstraci na Letné, uvedl, že nechápe, proč demonstrující chtějí jeho demisi. "Co se stane? Padne vláda, budeme mít krizi. Já to nechápu," řekl. Za absurdní považuje to, že demonstrující po něm chtějí, aby se zbavil Agrofertu, když ho nemá. Uvedl také, že někteří poslanci, kteří se účastní demonstrací na Letné, rozkradli tuto zemi za posledních 30 let.

Babiš se z Národní třídy odebral v doprovodů členů vlády pěšky k Národnímu muzeu, kde se dopoledne s premiéry zemí V4 a předsedou Německého spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem zúčastní slavnostního programu k 30. výročí sametové revoluce a přednese projev. Cestou si Babiš všiml nepořádku v dolní části Václavského náměstí a utrousil, že by si to měl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) uklidit. Babiše doprovázeli téměř všichni členové vlády za hnutí ANO, chyběli ministři životního prostředí a obrany Richard Brabec a Lubomír Metnar.

V loňském roce uctil Babiš 17. listopad krátce po půlnoci, kde položil květinu. Svůj noční příchod Babiš tehdy zdůvodnil tím, že brzy ráno letěl do Švýcarska za synem, který trpí schizofrenií. Lidé ráno kytici hodili do koše. Dvěma aktivistům za tento přestupek úředníci Prahy 1 letos v lednu uložili pokutu, každý musel zaplatit 2000 korun.