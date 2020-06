Za pětinou mozkových příhod je podle lékařů fibrilace srdečních síní

Praha - Za zhruba pětinou případů mrtvice, která ročně v Česku postihne kolem 40.000 lidí, je fibrilace srdečních síní. Pacienti s touto srdeční arytmií mají také pětkrát vyšší riziko mozkové příhody. Všichni nemocní ale moderní léky na ředění krve hned nedostávají. Na tiskové konferenci to řekli předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart a další experti.

Fibrilace síní se objevuje hlavně ve vyšším věku, trpí jí víc ženy. Vzácná není ale ani u lidí po čtyřicítce. Tento druh arytmie zvyšuje podle lékařů výrazně riziko mrtvice. To ještě roste s vysokým krevním tlakem, srdeční chorobou, obezitou, kouřením či cukrovkou.

"Při kombinaci faktorů je patnáctiprocentní riziko, že člověk dostane v daném roce mozkovou příhodu. Riziko je opravdu obrovské, nebavíme se o desetinách procenta," uvedl Linhart.

Pokud srdce nečerpá krev v pravidelném rytmu, může vzniknout krevní sraženina. Cévami putuje do mozku, kde ucpe tepnu. Mozková tkáň poté odumírá. Mrtvice končívá vážnými následky i smrtí. Mozkových příhod je ročně v Česku kolem 40.000, úmrtí asi 10.000. Fibrilaci síní má podle odhadu expertů kolem půl milionu lidí. Velká část o nemoci neví. Moderní léky na ředění krve dostává pak jen část léčených. Užívají je obvykle až poté, co nezafunguje warfarin.

"Léky nejsme schopni dát všem pacientům. Máme preskriptivní omezení. Můžeme léky podávat i bez omezení, pacient by si je ale musel hradit," uvedl Linhart. Kardiologická společnost jedná s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o rozšíření léčby a proplácení.

Podle Tomáše Doležala z Institutu pro zdravotní ekonomiku iHETA ročně novější léky na ředění krve vyjdou na 10.000 až 20.000 korun. Pro lidi v důchodovém věku, kteří fibrilací síní nejvíc trpí, tato částka nemusí být ale vždy dosažitelná, podotkl Doležal.

Podle iHETA od roku 2014 do roku 2018 počet pacientů s fibrilací síní vzrostl ze 186.000 na 233.000. Nové léky dostávalo asi 30 procent nemocných. Analýza ukázala, že pokud by v roce 2018 dostali nové léky všichni léčení hned, zabránilo by se 4354 mozkovým příhodám. Lidé by získali také kvalitnější roky života, shrnul Doležal. Institut v analýze vycházel z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o počtu pacientů, podílu léčených novými přípravky či z rizika vzniku mrtvice.

Pokud mají lidé problém s tepem, měli by se podle Ivany Plechaté z platformy Rychlé srdce poradit se svým lékařem. Když jim určí léčbu, měli by ji pak také dodržovat. Informace o fibrilaci síní je možné najít na webu www.rychlesrdce.cz. Pacienti, kteří mají pochybnosti o kombinování léků na ředění krve s jinými medikamenty, se mohou obrátit na poradnu pomoc@pruvodcepacienta.cz. Odpoví farmaceuti z Nemocnice Na Homolce.

