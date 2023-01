Za padělání eurobankovek za 41 mil.Kč soud v Olomouci potvrdil muži trest 9 let

Před vrchním soudem stanul Filip Šrom, 17. ledna 2023, Olomouc. Zlínský soud ho odsoudil na devět let za padělání eurobankovek.

Před vrchním soudem stanul Filip Šrom, 17. ledna 2023, Olomouc. Zlínský soud ho odsoudil na devět let za padělání eurobankovek. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Olomoucký vrchní soud potvrdil Filipu Šromovi souhrnný devítiletý trest vězení za padělání eurobankovek a další podvody. Potvrdil tak rozsudek zlínského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Podle rozsudku Šrom vytiskl v roce 2020 v Praze na tiskárně 4781 kopií bankovek, které tehdy odpovídaly téměř 41 milionům korun. Padělky se poté Šrom, jenž se k trestné činnosti doznal, pokusil splatit dluh. V případu byli původně obžalováni ještě dva muži, kteří jsou pravomocně obžaloby zproštěni, vina jim nebyla prokázána.

Šrom byl odsouzen za padělání peněz i za podvod, sazba v tomto případě činí osm až 12 let. "Obžalovaný se trestné činnosti dopouštěl po delší období a řadou útoků. Je třeba přihlédnout i k výši škody,“ uvedl předseda senátu Petr Andres. Poukázal i na to, že trest je ukládán jako souhrnný, zahrnuje i jeho předchozí úvěrové podvody a s ohledem na rozsah a dobu páchání trestné činnosti šlo uvažovat naopak i o trestu vyšším.

Zmírnění trestu požadovala obhajoba, podle obhájkyně Lucie Mokrošové je nepřiměřeně přísný, soud podle ní nedostatečně zohlednil polehčující okolnosti včetně toho, že jeho jednání nebylo nakonec kvalifikováno jako organizovaná skupina. Poukázala také na to, že Šrom s policií spolupracoval. "K tomu, co se stalo a jakého jednání se dopustil, se postavil čelem,“ podotkla obhájkyně. Podle žalobce Roberta Henzela je však trest na místě, u krajského soudu původně navrhoval ještě vyšší, desetiletý trest. "Obžalovaný by odsouzen za čtyři trestné činy, celkem se jedná o 27 skutků. Rozhodně je v tomto případě i dost podstatné, jakým způsobem trestnou činnost páchal, tedy jak dlouhou dobu a v jakém rozsahu," uvedl žalobce.

Podle obžaloby má Šrom na svědomí vytisknutí stoeurových a pětiseteurových bankovek, jejichž celková hodnota v přepočtu činila téměř 41 milionu korun. Bankovky byly vytištěny v tiskárně v Holešově na Kroměřížsku. Šrom požádal jejího pracovníka Zbyňka Krahulíka, aby archy s bankovkami rozřezal. Krahulík to nejdříve odmítl, poté se údajně nechal přesvědčit o tom, že jde o reklamní předměty.

Podle žalobce se Šrom později padělky pokusil na okraji Zlína zaplatit jistinu půjčky ve výši 35 milionů korun. Muž, který bankovky jako splátku dluhu přijal, posléze zjistil, že jsou falešné.

Podle obžaloby se Šrom také ve více než 20 případech dopustil podvodu s trestní sazbou pěti až deseti let, když vylákal peníze od lidí a zástupců firem. Jako jistiny dával padělané vesměs prvorepublikové bankovky. Způsobil tím podle rozsudku škodu přesahující 105 milionů korun, jeho jednání směřovalo ke způsobení škody 145 milionů korun. Na internetu Šrom podle rozsudku také nabízel k dražbě falešné historické bankovky.

Muži soud uložil i povinnost nahradit způsobenou škodu. Součástí trestu je propadnutí majetku a šestiletý zákaz působení ve funkci statutárního orgánu v obchodních korporacích a družstvech a v obdobných funkcích.