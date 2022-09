Za pád mostu ve Studénce dal soud pěti pracovníkům stavařů podmínky

Ostrava - Odvolací senát Krajského soudu v Ostravě dal dnes podmíněné tresty pěti pracovníkům stavebních firem obžalovaným ze zavinění pádu mostu ve Studénce před 14 lety. Rozsudek je pravomocný. Při železničním neštěstí ve Studénce na Novojičínsku zemřelo v srpnu 2008 osm lidí a stovka dalších utrpěla zranění.

Odvoláním některé ze stran se ostravský soud zabýval už potřetí. Dnes soud rozhodoval o odvolání obžalovaných i státního zástupce. Před soudem původně stanulo deset obžalovaných. Dvakrát okresní soud všechny obžaloby zprostil. Napotřetí uznal pět manažerů stavebních firem vinnými z pádu mostu, do jehož trosek později narazil vlak. Zdeněk Malý a Oldřich Magnusek z firmy Bögl & Krýsl dostali u novojičínského soudu 3,5 roku vězení nepodmíněně. Petr Janouškovec a Michal Foniok ze společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia) a Miroslav Kovalík z firmy Bögl & Krýsl dostali podmíněné tresty.

Neštěstí se stalo před více než 14 lety, 8. srpna 2008. Silniční most tehdy během opravy spadl ve Studénce na Novojičínsku na železniční trať a do jeho trosek bezprostředně narazil mezinárodní rychlík. Na místě zahynulo šest lidí, další dva zranění zemřeli později. Dále bylo zraněno 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky.

Soud v Novém Jičíně vynesl v kauze postupně tři rozsudky. Po odvoláních některé ze stran se případem už dvakrát zabýval Krajský soud v Ostravě, který ho okresnímu soudu dosud vždy vrátil. Obžalovaných bylo původně deset, u pěti z nich ale už dříve nabyly platnost osvobozující verdikty. Při prvním rozsudku v roce 2017 zprostil novojičínský soud viny všech deset obžalovaných, protože se podle něj nepodařilo prokázat, proč přesně most spadl a že by za to mohli právě oni. Krajský soud tento rozsudek zrušil.

V roce 2019 novojičínský soud opět vynesl zprošťující rozsudek. Krajský soud zprošťující rozsudek v případě pěti obžalovaných potvrdil, ovšem u druhé poloviny obviněných zproštění viny zrušil a nařídil nové projednání jejich případu. Okresní soud se pak musel řídit jeho závazným pokynem a loni pěti obviněným uložil podmíněné či nepodmíněné tresty.

Viny byli už dříve zproštěni Marek Krejčiřík a Michal Adam z firmy Bögl & Krýsl, Jiří Vlach z Ostravských dopravních staveb, živnostník Jiří Karásek a Ladislav Novický ze Správy silnic Moravskoslezského kraje.