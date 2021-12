Za očkováním dětí proti covidu přijely do Prahy i rodiny z Brna či Liberecka

Zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali 15. prosince 2021 očkovat proti covidu-19 děti ve věku od pěti do 11 let. Na první den jich rodiče registrovali desítky.

Zdravotníci v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici začali 15. prosince 2021 očkovat proti covidu-19 děti ve věku od pěti do 11 let. Na první den jich rodiče registrovali desítky. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Za očkováním menších dětí proti covidu-19 dnes do Prahy přijely i rodiny z Brna, z Liberecka nebo Středočeského kraje. Zájem nechat je očkovat první den, kdy je to možné, měly desítky rodičů. Fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči, která začala očkovat hned druhý den po dodání dětské vakcíny, na příští týden navýší kapacity až na dvojnásobek. Zatím do Česka dorazily vakcíny pro 150.000 dětí ve věku pět až 11 let, kromě některých nemocnic je budou očkovat také pediatři.

"Zájem je velký, protože i ta věková skupina je poměrně veliká," řekla ČTK místopředsedkyně České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Hana Cabrnochová, která dnes děti v nemocnici očkovala. Rodiče, kteří s dětmi do Prahy přijeli z jiných regionů, si podle ní často stěžovali na to, že u nich není očkování dostupné.

"Může to být trochu klam toho, že jsou tam třeba připravené očkovat ordinace pediatrů. Byť třeba ne každá, ale vnímáme, že se zapojují postupně," uvedla. Odborná společnost podle ní všechny dětské ordinace oslovila, a pokud očkovat nebudou, aby věděly, který nejbližší kolega očkuje.

Vakcíny dětem v Krči podávají vždy ve středu od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00, nemocnice je má pro 3000 dětí. "V následujících týdnech předpokládáme, že vakcína bude zavezená i v rámci distribuční sítě, a do očkování se budou moci zapojit také pediatři," dodala.

Pro očkování dětí je podle lékařky potřeba místo přizpůsobit, aby bylo přívětivější, proto se v Krči očkuje v ambulanci pediatrické kliniky, kde stěny zdobí barevné obrázky. "Je také lepší mít trochu čas na každé dítě a mít i možnost rodičům zodpovědět nějaké doplňující dotazy," uvedla. Nejčastěji se rodiče podle ní ptají na to co dělat, pokud by se dítě nakazilo před podáním druhé dávky za tři týdny. Dnes podle ní chodili ale většinou rodiče dobře informovaní. "Vědí jak správně postupovat nebo jaké jsou (po očkování) očekávané reakce," dodala.

V rodinách, které dnes ČTK při čekání po očkování oslovila, byly dnes očkované menší děti často posledním členem, který ještě očkovaný není. "Nechali jsme hned v létě očkovat staršího syna a máme s tím dobrou zkušenosti. Byl na třech táborech, kde se vždycky nějaké dítě nakazilo, a nikdy to nechytil. Ani později ve škole," řekla například maminka desetiletého Kuby.

Poslední den před dvanáctými narozeninami byl očkován syn další maminky z Prahy. V první dávce tak dostal vakcínu Pfizer/BioNTech třetinové síly a druhou už dostane stejnou jako dospělí. "Vyžili jsme toho, že může dnes dostat ještě pediatrickou vakcínu," řekla ČTK.

Do pavilonu G2 chodil celý den jeden zájemce o očkování za druhým, personál se prakticky nezastavil. Menší děti měly často s sebou plyšové hračky, s některými chodili oba rodiče nebo dorazila celá rodina a očkovali se oba sourozenci. Povinné patnáctiminutové čekání, zda se neobjeví některý z nežádoucích účinků, si někteří krátili pozorováním stádečka muflonů. Ti v nemocnici, která stojí přímo v sousedství Krčského lesa, volně procházejí mezi pavilony.

Celkově je podle webu webu ministerstva zdravotnictví 45 očkovacích míst, která podávají vakcínu pro děti. Další nemocnice, například Fakultní nemocnice Brno, začínají s očkováním ve čtvrtek, v Praze bude další termín v pátek, kdy první vakcíny podají zdravotníci ve Fakultní nemocnici v Motole. Do všech je třeba dítě předem k očkování registrovat. V pondělí to za první den udělalo v celé ČR asi 9000 rodičů. Celkově je v této věkové skupině asi 390.000 dětí.

Ve čtvrtek také začne distributor rozvážet vakcíny do ordinací dětských lékařů. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl, že z asi 2000 ordinací má vakcíny objednáno asi 120.