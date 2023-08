Za oblečení či obuv do školy rodiče utratí až 5000 Kč

Praha - Přibližně 58 procent rodičů v Česku plánuje za oblečení, obuv nebo sportovní vybavení před začátkem nového školního roku utratit od 2000 do 5000 korun. Zhruba 48 procent si jich myslí, že si ve srovnání s loňskem připlatí. Vyplývá to z průzkumu sportovního řetězce Sportissimo, kterého se na přelomu července a srpna tohoto roku zúčastnilo 598 respondentů. Při výběru školní výbavy podle něj dává 95 procent rodičů důraz na kvalitu, pro 73 dotázaných je důležitá nízká cena. Na nápor zákazníků se v souvislosti s novým školním rokem vedle prodejců oblečení nebo hypermarketů připravují také papírnictví, zjistila ČTK.

Zhruba 26 procent rodičů v průzkumu uvedlo, že za nové oblečení, obuv nebo sportovní vybavení do školy utratí s příchodem 1. září do 2000 korun. Částku mezi pěti a 10.000 korunami plánuje vydat 11 procent respondentů, více než 10.000 korun do svých dětí investuje procento rodičů. Přibližně 41 procent si jich také myslí, že za novou školní výbavu utratí stejně jako loni.

Nejvíce dotázaných, 82 procent, se po novém oblečení, obuvi nebo sportovním vybavení pro děti rozhlédne ve specializovaných řetězcích, 40 procent nakoupí i v supermarketu či hypermarketu. Přibližně 14 procent se chystá navštívit second hand a bazar, zjistil průzkum. Ze sortimentu, který by chtěli rodiče nově pořídit, vede volnočasové oblečení a obuv. Takovou odpověď zvolilo 87 procent z nich, 80 procent dotázaných koupí také výbavu na tělocvik a kroužky a asi 22 procent vybavení, jako jsou hokejky, míče nebo chrániče.

"Z důvodu zhoršeného počasí jsme zaznamenali zvýšené prodeje v souvislosti s návratem dětí do škol již v posledním červencovém týdnu a prvním týdnu v srpnu. Hlavní nápor nicméně očekáváme od 28. srpna a bude trvat přibližně do 10. září," řekla ČTK za papírnictví McPen Kristýna Poláková. Na odbyt jdou podle ní v těchto dnech především základní školní pomůcky, například sešity, obaly, psací a výtvarné potřeby. Průměrná útrata za toto zboží se pohybuje mezi 200 a 300 korunami, doplnila.

Školní aktovky v papírnictvích McPen podle Polákové začínají na asi 2000 korunách, jednochlopňový vybavený penál se pak dá pořídit od 270 korun, řekla. Řetězec Albert školní pomůcky nabídne v druhé polovině srpna. "Ceny prozatím nebudeme komentovat, můžeme ale prozradit, že školní potřeby budou za přibližně stejnou cenu a někde dokonce nižší či v některých případech lehce vyšší než loni," uvedl mluvčí Jiří Mareček. Podle Jiřího Netíka z řetězce Tesco psací a výtvarné pomůcky meziročně zdražily o desetinu.

Prodejce školních a výtvarných potřeb SEVT pro zákazníky připravil také seznam věcí, které mohou potřebovat žáci prvních a druhých stupňů základních škol. Nákupní chování lidí se zatím podle ředitele marketingu Václava Paštiky od toho v loňském roce neliší. "Zde je ale třeba dodat, že minulý rok mohl značně ovlivnit státní příspěvek na nákup školních potřeb, který byl rozesílán těm, kteří na něj měli nárok, někdy v první polovině srpna," řekl.