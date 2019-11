Za obchod s lidmi v Británii potrestal soud v Ústí pět lidí

Ústí nad Labem - Za obchod s lidmi ve Velké Británii potrestal dnes ústecký krajský soud pět lidí. Hlavní strůjce vykořisťování Július Rigo stráví ve vězení 18 let a jeho manželka Darina devět let. Manželé Rigovi organizovali podle soudu odchod lidí z Mostecka do ciziny, kde je nutili k různým pracím a prostituci a peníze jim poté odebírali. Pětice u soudu vinu odmítla.

Manželé podle soudu získali během několika let na obchodu s lidmi téměř 16 milionů korun. Prokázáno bylo dvojí manželství. Július Rigo si vzal Darinu Rigovou v době, kdy už byl v manželství se ženou ze státu mimo EU.

Na šest let do vězení za obchod s lidmi poslal soud Karla Ádáma. Podmíněné tresty uložil soud Blance Sárköziové za kuplířství a Josefu Rigovi, bratrovi Júlia, za vydírání.

V cizině pracovali lidé v myčkách aut nebo se živili prostitucí a peníze odevzdávali. Trestnou činnost manželé podle soudu páchali delší dobu, a to od roku 2004 do roku 2016. Július Rigo dostal úhrnný trest za obchod s lidmi, znásilnění, vydírání, nebezpečné vyhrožování a dvojí manželství. Téměř vše u soudu popřel. Tvrdil, že poškození se jim chtějí pomstít. Ke znásilnění jedné z žen uvedl, že by svou ženu nikdy nepodvedl, odmítl také vydírání lidí a prostituci podle něj dívky provozovaly dobrovolně.

"Důkazy svědčí o opaku," uvedl soudce. Manželé Rigovi oslovili postižené, když byli v tíživé situaci. "Vnímali nejprve nabídku jako pomoc, po příjezdu do Velké Británie jim byly odebrány doklady, byly nuceni k bankovním podvodům, falešným manželstvím, prostituci nebo pracím na myčkách, přičemž peníze jim Rigovi brali," uvedl soudce. Rigo si za peníze podle svědků kupoval drogy, hrál na automatech, Rigová si kupovala drahé šperky. "Výpovědi poškozených jsou v podstatných bodech věrohodné," řekl soudce.