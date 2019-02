Ilustrační foto - Základní škola v teplických Proseticích převzala 7. února 2018 výtěžek sbírky s názvem Oni je do plynu, my je do škol!, kterou v její prospěch vypsala organizace Romea. Více než 200.000 korun půjde na vybavení pro žáky prvních tříd a vzdělávání, řekla ČTK ředitelka školy Marcela Prokůpková. Dalších bezmála 600.000 korun škola získá ze sbírky, kterou inicioval Patrick Zandl. Vedly jej k tomu rasistické útoky na sociální síti facebook vůči dětem z prosetické školy. Na snímku z tiskové konference jsou (zleva) Patrik Zandl, tajemník Federace židovských obcí v ČR Tomáš Kraus, ombudsmanka Anna Šabatová, ředitelka školy Marcela Prokůpková, sociolog Ivan Gabal, předseda výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje Pavel Vodseďálek, ústecký zastupitel Martin Mata a bývalý ministr pro lidská práva a hudebník Michael Kocáb, ČTK/Hájek Ondřej