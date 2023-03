Za nehodu, při níž zemřel dozorce, potvrdil soud řidiči podmíněný trest

Praha - Odvolací pražský městský soud dnes potvrdil řidiči Miroslavu Kolocovi, jehož tahač se v květnu 2019 srazil s vězeňským autobusem, tříletý podmíněný trest s pětiletým odkladem. Ponechal mu i sedmiletý zákaz řízení, ale zrušil peněžitý trest 84.600 korun. Muže uznal vinným z obecného ohrožení z nedbalosti. Při nehodě zemřel třiadvacetiletý dozorce a dalších 14 lidí bylo zraněno.

Proti prvoinstančnímu verdiktu se odvolalo pouze státní zastupitelství, které požadovalo přísnější potrestání. "Trest je určitou odvetou společnosti za to, co se stalo," prohlásil žalobce. Podle něj by měl varovat ostatní před nedbalým způsobem řízení. Navrhoval proto poslat muže do vězení. Koloc se proti listopadovému rozhodnutí neodvolával, vinu uznal.

Podle předsedkyně odvolacího senátu Ivety Havlíkové je podmíněný trest přiměřený a nelze ho považovat za moc mírný. "Nijak nebagatelizujeme následek, který byl způsoben," uvedla. Podle ní však muž dostal velmi dlouhou zkušební dobu a zákaz řízení, kvůli kterému nebude už moci vykonávat svoji práci.

Soud podle Havlínové zohlednil, že se muž plně nevěnoval řízení, měl přetížené vozidlo a jel v nepovolené době. "Pokud by dodržel veškeré předpisy, vůbec by se nedostal do situace, do které se dostal. Nedostal by se v dopravní špičce do zácpy," řekla. Řidič ale podle ní projevil lítost, uznal svoji odpovědnost a za čin se omluvil. Peněžitý trest pak senát zrušil

Tahač s historickými americkými tanky se srazil s eskortním vězeňským autobusem 2. května 2019 na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje. Nákladní vůz jel do Plzně z Muzea obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby. Poté, co tahač do autobusu narazil, začaly oba vozy hořet.

Koloc dříve odmítal, že by se nevěnoval řízení. Vězeňský autobus podle Koloce tahač předjel, zastřel mu výhled, načež začal brzdit. Koloc v květnu u soudu popsal, že v tu chvíli pochopil, že se před ním zřejmě stala nehoda, a snažil se brzdit a zároveň svůj vůz stočit do svodidel. Srážce se mu však zabránit nepodařilo.

Muži hrozil trest od tří do deseti let vězení. Státní zástupkyně u prvoinstančního soudu navrhovala poslat ho za mříže na 6,5 roku.