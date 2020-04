Za napadení seniora v Semilech policie stíhá tři pracovníky obchodu

Semily - Za napadení seniora v obchodě s potravinami v Semilech policie stíhá tři jeho pracovníky. Staršímu muži odmítli umožnit nakupovat v době vyčleněné pro seniory, neboť si mysleli, že je mladší. Při incidentu muže zranili a vzali mu telefon. Policie 29letou ženu obvinila z loupeže, sedmadvacetiletého muže z ublížení na zdraví a výtržnictví a 37letého muže z výtržnictví. Na webu policie to dnes uvedla regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

"Kriminalisté se však případu i nadále věnují a dále prověřují, zda se nedopustil protiprávního přestupkového jednání i samotný napadený zákazník," dodala Šrýtrová.

Incident se stal 19. března v prodejně na Riegrově náměstí v Semilech poté, co pracovník prodejny odmítl staršího muže v roušce vpustit dovnitř. Domníval se mylně, že je mu méně než 65 let. "Muž se zaměstnanci prodejny snažil prokázat svým občanským průkazem, což vedlo ke vzájemné vyhrocené situaci a následnému fyzickému napadení zákazníka ze strany zaměstnance, přičemž mu druhá zaměstnankyně vytrhla silou z ruky mobilní telefon. Poté se do konfliktu zapojil ještě i další zaměstnanec prodejny, který také zákazníka fyzicky napadl," uvedla Šrýtrová. Zraněný senior musel být k ošetření převezen do nemocnice v Jilemnici.

Tři pracovníky prodejny policisté podle Šrýtrové obvinili na základě výpovědí svědků a kamerových záznamů z prodejny. Ženě hrozí trest od dvou do deseti let, mladšímu muži až tříletý trest vězení a staršímu muži až dva roky vězení.