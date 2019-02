Praha - Tříletou podmínku dnes uložil Obvodní soud pro Prahu 2 policistovi Janu Nekvapilovi, který podle obžaloby ubližoval mladíkovi zadrženému kvůli možnému spáchání přestupku. Druhého obžalovaného Martina Koppa soud obžaloby zprostil. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu odvolala.

Soud se případem zabýval podruhé, loni v lednu Koppa obžaloby také zprostil a u Nekvapila předal věc ke kázeňskému projednání. Odvolací pražský městský soud však rozhodnutí zvrátil. Oba policisté obžalobu odmítají.

Soudkyně Iva Fialová dnes řekla, že odvolací soud nezpochybnil skutkové závěry soudu, vyslovil ale právní názor, že se Nekvapil dopustil trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Fialová zdůraznila, že názor nadřízeného soudu musí respektovat, ale nesouhlasí s ním. "Případný přezkum právních závěrů zdejšího a odvolacího soudu přísluší eventuálně pouze Nejvyššímu soudu," řekla Fialová.

Podle ní totiž Nekvapil nekonal v úmyslu způsobit někomu škodu nebo neoprávněný prospěch, což je definicí trestného činu zneužití pravomoci. "Soud má za to, že jednání, kterého se obžalovaný dopustil, není svým charakterem do té míry specifické, aby bylo možné bez dalšího dovodit motiv, zda a jaký specifický úmysl obžalovaný měl," řekla soudkyně. Důkazy podle ní umožňují různé teorie. "Soud již ve svém prvním rozhodnutí uvedl, že šlo jednoznačně o zkrat," doplnila Fialová.

Fialová dále řekla, že policista se sice choval neomluvitelně, to ale bylo podle ní vyvoláno chováním poškozeného. Podle soudkyně se mladík choval bez "špetky zdravého respektu ke státu". Nebylo sice na místě, aby byl napaden, ale jeho jednání mělo být šetřeno a potrestáno.

Incident se stal poté, co z Prahy odjela oficiální státní delegace čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga. Student na hlídku policistů a vojáků pokřikoval, že by se za tehdejší zásahy v souvislosti s návštěvou měli stydět. Policisté mladíka legitimovali a nakonec zadrželi a odvezli na služebnu v pražských Vinohradech. Podle obžaloby pak Nekvapil na policejním oddělení dal mladíkovi dvě facky, když seděl na židli se spoutanýma rukama za zády. To, že mladíka uhodil, je vidět na kamerovém záznamu.

Policista Kopp studentovi podle spisu později pouta sundal, začal ho škrtit a chtěl po něm, aby se už nikdy policistů neptal na důvody, proč má předložit občanský průkaz. Podle obžaloby mu dal také jednu facku. K napadení mělo dojít v jiné místnosti, kde nebyly kamery. Fialová ale stejně jako loni uvedla, že se nepodařilo prokázat, že se skutek stal.

V Koppově případě Fialová podle svých slov názorem nadřízeného soudu vázána nebyla, měla pouze doplnit některé důkazy. "V dané věci bylo zřejmé, že v případě obžalovaného Koppa je jediným usvědčujícím důkazem svědecká výpověď poškozeného," řekla Fialová, podle které je student nevěrohodný.

Právní zástupce studenta Jiří Švejnoha s tím nesouhlasí. Poukázal na to, že mladík nevěděl, kde jsou na služebně kamery, a i přesto popsal děj tak, jak je na záznamech vidět. "Proč by si měl najednou v nějakém úseku vymýšlet," řekl po vyhlášení rozsudku. Student novinářům po jednání řekl, že je mu líto, že soud zpochybňuje jeho věrohodnost. "Na druhou stranu to beru zčásti jako pozitivní signál, že podobné chování ze strany policie není akceptovatelné," řekl.

Státní zástupkyně minulý týden navrhovala, aby soud uložil oběma policistům podmínky a pětiletý zákaz činnosti. Ten ale Fialová považuje za nadbytečné. "Pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin práce obžalovaného u policie končí," řekla. Žalobkyně ale po jednání uvedla, že by Nekvapil mohl dál sloužit u jiných bezpečnostních složek.