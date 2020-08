Za měsíc by mohl být společný test na chřipku a covid

Praha - Univerzita Karlova (UK) vyvíjí se soukromou sférou společný test na chřipku a koronavirus. Zhruba v půli září by test mohl být uveden na trh, řekl novinářům rektor UK Tomáš Zima po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Spolu s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovu informovali dnes předsedu vlády, že akademická obec je připravena poskytnout na podzim své kapacity pro testování stejně, jako to udělala na jaře. Šlo by o tisíce testů denně.

"Nové testy jsou na otevřeném principu a budeme o tom informovat počátkem září," uvedl Zima k novému typu testu.

Hygienici varují před případným podzimním a zimním souběhem chřipky a koronaviru nového typu, které mají podobné příznaky. Upozorňují, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu druhé vlny pandemie koronaviru a sezonní chřipky nedostatek. Lidé nemocní chřipkou budou navíc oslabení a případná nákaza koronavirem pro ně může být rizikovější.

Zatímco vakcínu proti covidu vědci teprve vyvíjejí, vakcíny proti chřipce jsou každoročně k dispozici. Česko jich má od výrobců přislíbeno asi o 70.000 dávek víc než loni, kdy bylo 800.000.

Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví Romana Prymuly by se mělo proti chřipce nechat očkovat asi 75 procent lidí z rizikových skupin, zejména seniorů nebo chronicky nemocných. Reálně se nechává navzdory tomu, že mají vakcínu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, očkovat jen asi 30 procent seniorů. Více očkovat proti chřipce plánuje velká část zemí postižených novým typem koronaviru.