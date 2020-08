Za měsíc by mohl být na trhu společný test na chřipku a covid

Praha - Univerzita Karlova (UK) vyvíjí se soukromou sférou společný test na chřipku a koronavirus. Zhruba v půli září by test mohl být uveden na trh, řekl novinářům rektor UK Tomáš Zima po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Spolu s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovu informovali dnes předsedu vlády, že akademická obec je připravena poskytnout na podzim své kapacity pro testování stejně, jako to udělala na jaře. Šlo by o tisíce testů denně.

"Nové testy jsou na otevřeném principu a budeme o tom informovat počátkem září," uvedl Zima k novému typu testu.

Hygienici varují před případným podzimním a zimním souběhem chřipky a koronaviru nového typu, které mají podobné příznaky.