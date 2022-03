Za Mariánský most Ústí nad Labem doplácet miliony korun nebude

Mariánský most přes Labe (na snímku ze 16. ledna 2016).

Mariánský most přes Labe (na snímku ze 16. ledna 2016). ČTK/Zavoral Libor

Ústí nad Labem - Za Mariánský most v Ústí nad Labem město nebude doplácet miliony korun. Nejvyšší soud odmítl dovolání společnosti Witkowitz VHM, informovala na svém webu radnice. Vyjádření žalobce, který se proti rozsudku ústeckého krajského soudu odvolal, ČTK zjišťuje.

Spor se vedl od roku 1999, kdy dodavatel (Hutní montáže) podal na město žalobu. Hutní montáže nejprve požadovaly 184 milionů korun a úrok z prodlení. Odvolací krajský soud vydal pravomocné rozhodnutí loni na konci března. V rozsudku dal za pravdu městu. "Odvolací soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že by za město uzavřely dohodu o změně díla osoby k tomu oprávněné, proto jsme shledali nárok na doplatek změněné ceny díla neoprávněným a žalobu jsme v tomto rozsahu zamítli," řekl tehdy soudce Vladimír Beran.

Odmítnutí dovolání znamená, že rozsudek krajského soudu zůstává platný. "Je to potvrzení naší snahy dosáhnout spravedlnosti v tomto dlouholetém sporu. Děkuji všem, kteří se na významném úspěchu podíleli. Byli jsme pod velkým tlakem, hrozil vážný zásah do financování města," uvedl tajemník magistrátu Miloš Studenovský.

Soud prvního stupně měl podle Berana odlišný názor na oprávnění jednat za město, proto řešil mimo jiné rozsah navýšení ceny. "Proto to tak dlouho trvalo, protože bylo zpracováváno několik znaleckých posudků, a to samo o sobě zabralo několik let," řekl Beran. Okresní soud řešil i detaily, jež pro odvolací soud podle Berana nebyly podstatné. "Pokud nebyly změny odsouhlaseny oprávněnými osobami, nárok nevzniknul," uvedl.

Město stála architektonicky ceněná stavba tři čtvrtě miliardy, téměř dvakrát více, než plánovalo. Okresní soud poprvé rozhodl v roce 2013, tehdy nařídil městu zaplatit téměř 184 milionů a úroky z prodlení zhruba 660 milionů - téměř polovinu ročního rozpočtu města. Odvolací soud rok na to spor vrátil okresnímu soudu.

Žalobce se několikrát pokusil uzavřít s městem smír. První návrh počítal s částkou přes 537 milionů, posléze navrhovaly Hutní montáže dohodu na částce 300 milionů. Firma pohledávku následně postoupila společnosti Witkowitz VHM, která navrhovala dohodu na doplatku 177 milionů korun. Ústečtí zastupitelé na to nepřistoupili.

Ve věci pokračuje ještě několik dílčích sporů, i v nich město nároky žalobce odmítá, uvedl ústecký magistrát.