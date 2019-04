Praha - Za krmivo pro psy a kočky Češi v loňském roce v běžných maloobchodních prodejnách loni utratili 5,06 miliardy korun, což bylo meziročně o 2,8 procenta více. Uvádí to audit společnosti Nielsen, která do svého průzkumu nezapočítala jak velkoobchodní firmu Makro, tak specializované prodejny. V Praze dnes začal veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata For Pets, který skončí v neděli. Podle porovnávače cen Heuréka.cz se navíc třetina krmiv v ČR prodá přes internet a zájem o nákup tímto způsobem roste. Lidé přes internet nejvíce nakupují žrádlo pro psy.

Podle Nielsenu loni vzrostly tržby meziročně o téměř 140 milionů korun, rostly však i v předchozích letech. Například ještě v roce 2014 lidé v maloobchodu utratili za krmiva pro psy a kočky 4,41 miliardy korun. I když je více než 62 procent objemu krmiv v maloobchodu pro psy a 38 procent pro kočky, tržby jsou však totožné.

Největší segmenty v krmivu pro psy jsou vlhká krmiva jako konzervy nebo vaničky se stravou a suchá krmiva, kam patří granule nebo suchary. "Majitelé psů však svým miláčkům dopřejí kromě kvalitní potravy také určité formy odměn. Dokazuje to i fakt, že psí pochoutky se 14procentním podílem jsou nejrychleji rostoucím segmentem," dodala za Nielsen Mária Hukelová. Pochoutky pro psy rostly loni meziročně o 12 procent.

U koček pak pochoutky meziročně rostly v tržbách o sedm procent, stále však tvoří tři procenta z celkových tržeb. Vlhká krmiva tvoří 36 procent tržeb, dále pak desetinu tvoří suchá krmiva.

Rostou prodeje krmiv také na internetu, na celkových internetových obchodech v ČR se trh podílí čtyřmi procenty. "S dvoutřetinovým podílem jednoznačně vedou nákupy pro psy (64 procent), následované kategorií pro kočky (15 procent) a akvaristikou (deset procent)," dodal šéf analytiků z Heuréky Michal Buzek. Mezi krmivy pro psy jsou podle něho nejpopulárnější značky Brit, Royal Canin a Calibr. U kočičí stravy pak vévodí také Brit, následuje Whiskas a Royal Canin.

"Prodeje pejskařského sortimentu vrcholí především na jaře, kdy se nejvíce prodávají antiparazitika, a samozřejmě před Vánoci. Češi svým čtyřnohým členům rodiny kupují dárky pod stromeček často a rádi. Nakupují se vitamíny, pelíšky a oblečky pro psy. A nákup vánočních dárků se netýká jen psů," doplnil Buzek, podle kterého akvaristé často pod stromečkem najdou nová akvária.