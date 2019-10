Za kontaminování vody v Dejvicích uložil soud peněžité tresty

Praha - Dvojici zaměstnanců Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), kteří čelili obžalobě kvůli plošné kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči, uložil soud peněžité tresty ve výši 140.000 a 100.000 korun. Vyplývá to z trestního příkazu, který dnes na žádost ČTK poskytla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová. Rozhodnutí je podle ní pravomocné.

Soud dvojici neuznal vinnou obecným ohrožením z nedbalosti, ale mírněji postihovaným přečinem - nedbalostním ohrožováním zdraví závadnými potravinami.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Požití vody znečištěné viry a bakteriemi způsobilo podle soudu zdravotní problémy nejméně 5100 lidem, přičemž nejméně 33 z nich skončilo kvůli střevním potížím v nemocnici. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A.