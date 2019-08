Za každou oběť okupace dnes nesli v Lomnici n. P. bílou látku

Lomnice nad Popelkou (Semilsko) - Bílé látky se jmény všech obětí srpnové okupace Československa z roku 1968 a demonstrací z 21. srpna 1969 nesli dnes účastníci procesí v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Látek bylo 142, za každého zemřelého jedna.

"To vyjádření projevuje sounáležitost s lidmi, s těmi oběťmi. Gesto projevu toho, že s některými jevy, které se odehrávají dnes, nesouhlasíme, protože můžou vést až k takovýhle tragickým důsledkům," řekl dnes ČTK hlavní organizátor akce a fotograf Jaroslav Bárta. Akce byla podle něj uctěním obětí okupace i obětí tehdejšího režimu o rok později. "Je to upomenutí na to komunistické zlo, které se tady odehrávalo a které si nyní znovu klade podmínky a snaží se ovlivňovat tuto společnost," dodal Bárta.

Okupace vojsky Varšavské smlouvy připravila v roce 1968 v Československu o život 137 lidí. Dalších pět zemřelo 21. srpna 1969 při tvrdém potlačení protiokupačních občanských protestů. "Srpen 1968 je jasným odporem proti vnějšímu tlaku, proti okupaci, proti agresi, projevuje se jednotou. Srpen 69 je zradou těch, kterým lidé v srpnu 68 důvěřovali," řekl jednasedmdesátiletý Bárta.

Demonstranty tehdy rozehnaly československé bezpečnostní složky a o den později přijalo Federální shromáždění takzvaný pendrekový zákon, kterým násilné metody legitimizovalo. "To je memento, které tu jednotnou společnost, která doufala ještě i v ty potentáty, že je z toho marasmu vyvedou, tak je naopak do toho marasmu uvrhli," dodal Bárta.

Účastníci dnešního pochodu látky se jmény obětí nesli z lomnického náměstí do Tyršova parku, kde je položili u Lípy republiky a zatížili dlažebními kostkami. Nezvyklá instalace tam zůstane do setmění. Podle Bárty to má symbolizovat tehdejší nastávající temná léta normalizace, kdy ani jména obětí nesměla být zmiňována.