Za jídlo v závodní jídelně třetina lidí zaplatí do 30 Kč

Praha - Za jídlo v závodní jídelně nebo kantýně zaplatí více než třetina strávníků do 30 korun. Za celé obědové menu 58 procent tuzemských zaměstnanců utratí do 50 korun. S kvalitou pokrmů v závodních jídelnách a kantýnách je spokojeno 70 procent lidí. Stravuje se v nich zhruba 1,8 milionu lidí. V případě změny podpory stravování a zavedení stravenkového paušálu by závodní stravování dál beze změny využívaly jen čtyři procenta lidí. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Sdružení pro zaměstnanecké stravování v rámci projektu Moje závodka. Sdružení ho zveřejnilo v tiskové zprávě.

S cenou pokrmů v závodních jídelnách je podle průzkumu docela spokojeno 40 procent lidí. Je podle nich přijatelná. Cenu pozitivně hodnotí dalších asi 31 procent zaměstnanců, protože za jídlo utratí méně než v restauraci. Cena odpovídá nabídce podle 18 procent lidí.

Možnost stravování v zaměstnání je důležité pro 63 procent respondentů, zhruba 32 procent lidí je za jídelnu rádo, ale obešlo by se i bez ní. Z průzkumu dále vyplynulo, že velká část jídelen nabízí kromě klasického menu i lehká jídla. Ve větších firmách jsou obvyklé denní nabídky salátů, nebo salátové bary. Postupně je podle průzkumu zavádějí i menší podniky. "Oběd by měl pokrývat zhruba 35 procent celkové denní dávky energie a živin. Kvalitní, čerstvě připravený oběd by lidé měli jíst v klidu a mimo své pracovní místo," uvedla odborná garantka projektu Moje závodka Kateřina Cajthamlová.

Vláda minulý týden schválila tzv. stravenkový paušál jako alternativu ke stravenkám. Zaměstnanci by místo stravenek dostali peníze. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek, v případě stokorunové stravenky by tak zaměstnanci měli mít 55 korun za každý odpracovaný den. Podle průzkumu by si v takovém případě 28 procent lidí zajišťovalo jídlo odjidnud a do jídelny chodilo jen výjimečně. Do jídelny by úplně přestalo chodit zhruba 23 procent zaměstnanců.

Průzkum se uskutečnil v červnu na webu Sdružení pro zaměstnanecké stravování. Organizátoři od lidí získali postupně 120 jídelních lístků ze závodních jídelen a kantýn. Zaměstnanci, kteří je nahrávali na web, zároveň odpovídali na dotazy k cenám či spokojenosti.

Kolik stojí jídlo v závodní jídelně Do 30 Kč 34,2 % 31-50 Kč 23,3 % 51-70 Kč 9,2 % 71-90 Kč 12,5 % 91-110 Kč 13,3 % 110-130 Kč 5,8 % Více než 131 Kč 1,7 %

